Трамп пообещал жесткие санкции в адрес России и Украины, если конфликт затянется
Президент США Дональд Трамп заявил, что проявит жесткость как к России, так и к Украине, если станет ясно, что конфликт не остановится.
«Да, у меня в голове есть крайний срок – момент, когда станет ясно, что все это не прекратится», – сказал Трамп, комментируя возможные санкции против Москвы.
Он заявил, что Штаты будут «действовать очень жестко».
«И, честно говоря, это может коснуться обеих стран. Знаешь, в танго танцуют вдвоем. Но мы будем жесткими – будь то Россия или кто-то еще», – заявил он.
3 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп сохранил возможность применения антироссийских санкций в случае необходимости. По ее словам, возможность их введения не исключается.