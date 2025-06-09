В бюджет России поступит 163,4 млрд рублей непредвиденных доходов

6 июня стало известно, что Минфин РФ хочет внедрить новый механизм управления средствами, уже поступившими в казну от налогоплательщиков и по иным статьям доходов, но еще не распределенными на конкретные расходные обязательства, то есть временно свободными средствами. Сейчас их хранят на едином казначейском счете с возможностью размещения на банковских депозитах, составляя отдельный договор с каждым банком. Предполагается, что обязательства по договорам будут передавать посреднику – клиринговой организации – для сокращения числа платежных операций.