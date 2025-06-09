В бюджет России поступит 163,4 млрд рублей непредвиденных доходов
Ранее не прогнозируемые поступления доходов в бюджет России составят 163,4 млрд руб., говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к закону о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., который был принят в ноябре 2024 г.
Как сообщил государственный аудитор, 149,7 млрд руб. поступят в бюджет из прибыли Центрального банка РФ, 5 млрд руб. – от налога на доходы физических лиц, отдельные административные штрафы, полученные государством, профинансируют бюджет в размере 5,3 млрд руб.
В законопроекте о внесении поправок в бюджет сказано, что общий объем доходов федерального бюджета уменьшится в 2025 г. на 4,4% и составит 38,5 трлн руб. При этом расходная часть увеличивается на 829,2 млрд руб. и достигнет 42,3 трлн руб.
Законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Госдума приняла в первом чтении 28 мая.
6 июня стало известно, что Минфин РФ хочет внедрить новый механизм управления средствами, уже поступившими в казну от налогоплательщиков и по иным статьям доходов, но еще не распределенными на конкретные расходные обязательства, то есть временно свободными средствами. Сейчас их хранят на едином казначейском счете с возможностью размещения на банковских депозитах, составляя отдельный договор с каждым банком. Предполагается, что обязательства по договорам будут передавать посреднику – клиринговой организации – для сокращения числа платежных операций.