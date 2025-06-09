Газета
Телеграм
Главная / Экономика /

В бюджет России поступит 163,4 млрд рублей непредвиденных доходов

Ведомости

Ранее не прогнозируемые поступления доходов в бюджет России составят 163,4 млрд руб., говорится в заключении Счетной палаты на проект поправок к закону о федеральном бюджете на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., который был принят в ноябре 2024 г.

Как сообщил государственный аудитор, 149,7 млрд руб. поступят в бюджет из прибыли Центрального банка РФ, 5 млрд руб. – от налога на доходы физических лиц, отдельные административные штрафы, полученные государством, профинансируют бюджет в размере 5,3 млрд руб.

В законопроекте о внесении поправок в бюджет сказано, что общий объем доходов федерального бюджета уменьшится в 2025 г. на 4,4% и составит 38,5 трлн руб. При этом расходная часть увеличивается на 829,2 млрд руб. и достигнет 42,3 трлн руб.

Законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2025 г. Госдума приняла в первом чтении 28 мая.

6 июня стало известно, что Минфин РФ хочет внедрить новый механизм управления средствами, уже поступившими в казну от налогоплательщиков и по иным статьям доходов, но еще не распределенными на конкретные расходные обязательства, то есть временно свободными средствами. Сейчас их хранят на едином казначейском счете с возможностью размещения на банковских депозитах, составляя отдельный договор с каждым банком. Предполагается, что обязательства по договорам будут передавать посреднику – клиринговой организации – для сокращения числа платежных операций.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных