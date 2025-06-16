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Песков оценил возможность перехода на новый уровень развития экономики России

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Общее понимание о том, что России следует переходить на новый уровень развития экономики, есть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, существуют разные точки зрения по нюансам, экономический блок и правительство, и администрация ведет очень живые дискуссии. Но в целом, конечно же, такое общее понимание есть», – сказал он.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова замруководителя администрации президента Максима Орешкина. 16 июня он заявил, что для развития необходимо, чтобы экономика сделала шаг «не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень».

Песков сообщил, что можно найти «много созвучного этому тезису» в последних выступления президента РФ Владимира Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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