Песков оценил возможность перехода на новый уровень развития экономики России
Общее понимание о том, что России следует переходить на новый уровень развития экономики, есть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно, существуют разные точки зрения по нюансам, экономический блок и правительство, и администрация ведет очень живые дискуссии. Но в целом, конечно же, такое общее понимание есть», – сказал он.
Таким образом представитель Кремля прокомментировал слова замруководителя администрации президента Максима Орешкина. 16 июня он заявил, что для развития необходимо, чтобы экономика сделала шаг «не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень».
Песков сообщил, что можно найти «много созвучного этому тезису» в последних выступления президента РФ Владимира Путина.