Песков: нынешняя ключевая ставка тормозит экономику России
Нынешняя ключевая ставка тормозит экономику РФ, но это решение было принято осознанно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Текущего снижения ставки недостаточно, конечно, для роста экономики, отметил он.
«Споры о чем ведутся? Мы достаточно притормозились – надо ли еще притормаживать или нужно ускоряться, и можно ли ускоряться быстро или нужно делать это медленно», – заявил Песков (цитата по ТАСС).
6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых – это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. Как отмечали в регуляторе, экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФа заявила, что ключевая ставка будет снижаться по мере замедления инфляции. Она добавила, что ставки по вкладам будут оставаться привлекательными.