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Песков: нынешняя ключевая ставка тормозит экономику России

Ведомости

Нынешняя ключевая ставка тормозит экономику РФ, но это решение было принято осознанно. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Текущего снижения ставки недостаточно, конечно, для роста экономики, отметил он.

«Споры о чем ведутся? Мы достаточно притормозились – надо ли еще притормаживать или нужно ускоряться, и можно ли ускоряться быстро или нужно делать это медленно», – заявил Песков (цитата по ТАСС).

6 июня Банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20% годовых – это первое решение о смягчении денежно-кредитной политики с 2022 г. Как отмечали в регуляторе, экономика страны постепенно возвращается к сбалансированной траектории роста. Жесткая денежно-кредитная политика при этом сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на сессии ПМЭФа заявила, что ключевая ставка будет снижаться по мере замедления инфляции. Она добавила, что ставки по вкладам будут оставаться привлекательными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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