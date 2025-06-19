Дмитриев рассказал о подписании РФПИ 11 соглашений на ПМЭФе
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал 11 соглашений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом рассказал журналистам глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Среди подписанных соглашений он назвал документ о строительстве автодорожного моста через Лену в Якутии, финансовым партнером которого является «Сбер».
19 июня также стало известно, что РФПИ и суверенный фонд Danantara Indonesia создадут совместную инвестиционную платформу с капиталом 2 млрд евро. Платформа займется трансфером технологий между двумя странами – это позволит обмениваться «промышленными ноу-хау», прикладными исследованиями и передовыми решениями. Соглашение было подписано в рамках ПМЭФа.
18 июня Дмитриев сообщил, что в планах РФПИ подписание более 10 соглашений с партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и нескольких других стран. Он пояснил, что проекты затронут транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование.