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Дмитриев рассказал о подписании РФПИ 11 соглашений на ПМЭФе

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал 11 соглашений на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом рассказал журналистам глава фонда, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Среди подписанных соглашений он назвал документ о строительстве автодорожного моста через Лену в Якутии, финансовым партнером которого является «Сбер».

19 июня также стало известно, что РФПИ и суверенный фонд Danantara Indonesia создадут совместную инвестиционную платформу с капиталом 2 млрд евро. Платформа займется трансфером технологий между двумя странами – это позволит обмениваться «промышленными ноу-хау», прикладными исследованиями и передовыми решениями. Соглашение было подписано в рамках ПМЭФа.

18 июня Дмитриев сообщил, что в планах РФПИ подписание более 10 соглашений с партнерами из ОАЭ, Китая, Вьетнама, Индии, Индонезии и нескольких других стран. Он пояснил, что проекты затронут транспортную инфраструктуру, медицину, высокие технологии, электронную торговлю, промышленность, производство продуктов питания, фармацевтику и образование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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