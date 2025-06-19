Дмитриев рассказал о подписании РФПИ 11 соглашений на ПМЭФе

19 июня также стало известно, что РФПИ и суверенный фонд Danantara Indonesia создадут совместную инвестиционную платформу с капиталом 2 млрд евро. Платформа займется трансфером технологий между двумя странами – это позволит обмениваться «промышленными ноу-хау», прикладными исследованиями и передовыми решениями. Соглашение было подписано в рамках ПМЭФа.