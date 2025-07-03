В июле ЦБ рассмотрит снижение ключевой ставки шагом не менее чем на 1 п. п.
В ходе заседания Банка России в июле участники мероприятия рассмотрят снижение ключевой ставки шагом не менее чем на 1 процентный пункт (п. п.). Об этом сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов на Финансовом конгрессе регулятора, передает ТАСС.
Он отметил, что в связи с ускорением замедления инфляции меньший шаг рассматриваться не будет. По его мнению, такие предложения (от 100 б. п.) «будут лежать на столе».
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 3 июля заявила, что ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что замедление инфляции быстрее ожиданий и охлаждение экономики могут вынудить ЦБ понизить ставку на 1–3 п. п. на заседании 25 июля. Проинфляционными рисками они считают геополитические события, нестабильность курса рубля и жесткий рынок труда – эти факторы могут, напротив, потребовать от ЦБ осторожности в принятии решения.