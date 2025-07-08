Самые высокие зарплатные ожидания в РФ у жителей Махачкалы – 213 000 рублей
Согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ, с которым ознакомились «Ведомости», самые высокие запросы к зарплатам зафиксированы в следующих пяти городах:
Махачкала – 213 000 руб.
Хабаровск – 188 000 руб.
Москва – 185 000 руб.
Иркутск – 175 000 руб.
Санкт-Петербург – 166 000 руб.
Средний показатель желаемой зарплаты по рынку составляет 146 000 руб. Медианное значение – 110 000 руб. в месяц. При этом среднемесячная зарплата россиян в апреле 2025 г. составила 97 375 руб. и увеличилась на 15,3% в годовом выражении.
Как отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты, в Махачкале ожидания выглядят завышенными: реальные вакансии предлагают около 50 000 руб. В Хабаровске и Иркутске рост связан с развитием ВПК, контрактной службой на СВО и низкой безработицей. В Москве и Петербурге запросы оправданы высокой стоимостью жизни.
Желаемые зарплаты в 3,5–4 раза выше средних по стране. Однако официальная статистика Росстата не учитывает теневые доходы, отмечает Татьяна Подольская из РАНХиГС. Например, в Хабаровске и Махачкале «серая» занятость может объяснить заявленные желаемые зарплаты.
По данным Минтруда за 2024 г., большое количество занятых в теневом секторе граждан было зафиксировано в том числе в Московской области и Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Крыму и Чувашии.
В опросе приняли участие граждане из 35 городов России. Он проводился в три волны – по 2500 человек. Всего в опросе поучаствовали около 7000 респондентов.