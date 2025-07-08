Самые высокие зарплатные ожидания в РФ у жителей Махачкалы – 213 000 рублей

Как отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты, в Махачкале ожидания выглядят завышенными: реальные вакансии предлагают около 50 000 руб. В Хабаровске и Иркутске рост связан с развитием ВПК, контрактной службой на СВО и низкой безработицей. В Москве и Петербурге запросы оправданы высокой стоимостью жизни.