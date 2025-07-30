Базовая ставка США в пятый раз подряд осталась на уровне 4,25-4,5% годовых
Федеральная резервная система приняла решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 4,25–4,5% годовых в пятый раз подряд. Заявление опубликовано на сайте регулятора.
По данным ФРС, безработица в стране остается на низком уровне, стабильны также условия на рынке труда. При этом инфляция в США «несколько повышенная», отмечается в заявлении. ФРС подтвердила свою цель, которая заключается в обеспечение максимальной занятости и поддержание инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
В предыдущий раз регулятор объявлял о сохранении базовой ставки на прежнем уровне 18 июня. Тогда в ФРС напомнили, что в государстве все еще повышена неопределенность относительно экономических перспектив США, однако отметили ее снижение. Еще ранее представители системы делали такое же заявление 7 мая. Уровень 4,25–4,5% для базовой ставки объяснили устойчивым экономическим ростом и инфляцией, которая, несмотря на замедление, все еще выше целевого показателя в 2%.