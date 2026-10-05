Курс евро к доллару ослаб до 17-месячного минимума

5 октября Bloomberg также сообщал о снижении евро по отношению к доллару, связывая это с призывом премьер-министра Испании Педро Санчеса к проведению досрочных выборов. По состоянию на 13:29 мск евро на Forex торгуется по $1,1205. Разница с предыдущим днем составляет -0,41%.