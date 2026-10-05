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Главная / Экономика /

Курс евро к доллару ослаб до 17-месячного минимума

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Курс евро к доллару ослаб до 17-месячного минимума, сообщил Reuters. В ходе торгов европейская валюта опускалась до $1,1161 – самого низкого уровня с мая 2025 г.

Давление на евро усилилось на фоне опасений инвесторов по поводу состояния государственных финансов Франции и распродажи французских облигаций. Разница в доходности между французскими госбумагами и немецкими облигациями 2 октября достигала около 150 б. п – максимального значения со времен долгового кризиса еврозоны в 2011 г.

Аналитики связывают ухудшение настроений с ожиданиями более высоких процентных ставок, ростом политической неопределенности перед выборами во Франции в 2027 г. и сомнениями в способности Парижа сократить бюджетный дефицит.

Дополнительное давление на евро оказало сентябрьское повышение ставки Федеральной резервной системой США. Индекс доллара, отражающий его стоимость к корзине из шести основных валют, поднимался до 102,53 пункта – максимума с апреля 2025 г.

5 октября Bloomberg также сообщал о снижении евро по отношению к доллару, связывая это с призывом премьер-министра Испании Педро Санчеса к проведению досрочных выборов. По состоянию на 13:29 мск евро на Forex торгуется по $1,1205. Разница с предыдущим днем составляет -0,41%.

Центробанк РФ установил официальный курс доллара на 3 октября на отметке 83,48 руб. Евро подешевел на 0,21 руб. до 94,32 руб. Юань подорожал на 0,03 и составил 12,43 руб.

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