Матвиенко назвала бюджет на 2027-2029 годы «финансовым искусством»
Подготовленный Минфином РФ проект бюджета на 2027-2029 гг. является «финансовым искусством». Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях.
«Бюджет, который сейчас представлен на трехлетку, это не просто признак высочайшего профессионализма, но, я бы сказала, искусства уже финансового», – подчеркнула она (цитата по «РИА Новости»).
Матвиенко отметила, что бюджет сбалансирован, а государство гарантирует гражданам исполнение всех социальных обязательств. По ее словам, приоритеты, определенные президентом, в полной мере профинансированы.
30 сентября правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на 2027 г. и плановые 2028-2029 гг. В будущем году доходы прогнозируются на уровне 43,3 трлн руб. В 2028 г. они составят 45,8 трлн, в 2029 г. – 48,6 трлн руб. Расходы, согласно проекту, в 2027 г. достигнут 48,8 трлн руб. На 2028 и 2029 гг они определены на уровне 50,9 трлн и 53,9 трлн руб. соответственно.
В тот же день президент России Владимир Путин сообщил, что все социальные обязательства государства перед россиянами должны быть выполнены в полном объеме при формировании нового бюджета. Глава государства призвал предусмотреть достаточное финансирование для решения демографических задач, улучшения жилищных условий и повышения благосостояния российских семей, прежде всего семей с детьми.