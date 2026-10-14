ВЭФ-2027 пройдет во Владивостоке с 31 августа по 3 сентября
XII Восточный экономический форум (ВЭФ) состоится во Владивостоке с 31 августа по 3 сентября 2027 г. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, следует из сообщения Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
«Уверен, что ВЭФ-2027 позволит определить новые направления партнерства, представить перспективные проекты, придать дополнительный импульс развитию Дальнего Востока и повышению качества жизни людей», – заявил Кобяков.
Одной из ключевых тем форума станет реализация стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что ВЭФ стал площадкой для принятия решений о преференциальных режимах, льготной ипотеке, обновлении городов и предоставлении земельных участков по программе «Гектар».
4 сентября Кобяков сообщил, что на ВЭФ-2026 подписали 318 соглашений на сумму почти 7 трлн руб. В форуме, который проходил с 1 по 4 сентября, приняли участие более 9300 человек.
3 сентября президент России Владимир Путин заявил о переходе к обновленной стратегии развития Дальнего Востока. Выступая на пленарном заседании ВЭФа, он отметил рост ресурсных, промышленных и логистических возможностей региона. Новая стратегия рассчитана до 2036 г.