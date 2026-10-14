ВЭФ-2027 пройдет во Владивостоке с 31 августа по 3 сентября

Одной из ключевых тем форума станет реализация стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Вице-премьер Юрий Трутнев отметил, что ВЭФ стал площадкой для принятия решений о преференциальных режимах, льготной ипотеке, обновлении городов и предоставлении земельных участков по программе «Гектар».