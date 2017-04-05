Российские брокеры торгуют в США бумагами компаний из санкционного списка – FT

Санкции больше не работают, сказал газете один из российских брокеров

Крупнейшие российские брокеры в США торгуют акциями и облигациями компаний, которые находятся под западными санкциями, сообщает Financial Times.

Два крупнейших брокера на Московской бирже БКС и «Открытие» торгуют ценными бумагами трех компаний из черного списка, а именно - бумагами «Мостотреста» и Мособлбанка, связанного с Аркадием Ротенбергом, а также «Уралвагонзавода». Как пишет газета, это означает, что эти брокеры потенциально могут быть обвинены в нарушении правил казначейства США.

В обеих брокерских компаниях FT заявили, что они работают строго в соответствии с законом. В «Открытии» подчеркнули, что на текущий момент ни один из клиентов компании не является гражданином США или зарегистрированном в США юридическим лицом. Минфин США и ММВБ от комментариев отказались.

FT отмечает, что у обеих брокерских компаний есть офис в Нью-Йорке. В офисе «Открытия» работают четыре сотрудника, один из которых - основатель компании Вадим Беляев. БКС открыл офис в Нью-Йорке в прошлом году.

FT пишет, что свободная торговля ценными бумагами компаний из санкционного списка свидетельствует о сложности применения подобных мер. Как сказал газете один из российских брокеров, «санкции больше не работают: западные банки спрашивают про них, ставят галочку в анкете и забывают про это».