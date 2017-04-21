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Статья опубликована в № 4307 от 21.04.2017 под заголовком: Пенсионеры обрели нового лидера

НПФ Сбербанка стал лидером на пенсионном рынке

Он обогнал по размеру пенсионных накоплений прежнего лидера – фонды владельца группы «Алор» Анатолия Гавриленко
Сбербанк вырвался вперед в гонке за деньгами пенсионеров
Сбербанк вырвался вперед в гонке за деньгами пенсионеров
Дмитрий Серебряков / ТАСС

Среди российских частных пенсионных фондов (НПФ) появился новый лидер по накоплениям – НПФ Сбербанка, который обогнал фонды владельца группы «Алор» Анатолия Гавриленко, объединившиеся в апреле в один фонд. Согласно данным, размещенным на сайте фонда, на конец I квартала этого года он аккумулировал 435,2 млрд руб. пенсионных накоплений (также у фонда было 18,7 млрд руб. пенсионных резервов). В фонде было 6,8 млн клиентов по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) и свыше 600 000 участников по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

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