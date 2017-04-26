Михаил Прохоров заложит «Ренессанс кредит» в Альфа-банке

До этого он искал покупателя на свой банк

Единственный участник банка «Ренессанс кредит» одобрил в понедельник передачу в залог 86% его долей Альфа-банку, следует из ленты раскрытия информации.

«Ренессанс кредитом» через ряд структур владеет бизнесмен Михаил Прохоров.

Сделка совершается для привлечения финансирования, пояснил представитель группы Прохорова «Онэксим». Он добавил лишь, что «Онэксим» «сохраняет интерес к устойчивому развитию бизнеса банка в рамках группы». Впрочем, «Онэксим» вот уже несколько лет ищет покупателя на «Ренессанс кредит».

Летом прошлого года «Ведомости» писали о том, что «Онэксим» продает все принадлежащие ему активы. За несколько месяцев до этого, 14 апреля, в день прямой линии с Владимиром Путиным, ФСБ провела в структурах «Онэксима» обыски. Центр общественных связей ФСБ назвал их «оперативными мероприятиями», связанными с расследованием уголовного дела, касающегося банка «Таврический» (его санирует МФК, у Прохорова 47,45% акций). Но неофициально федеральные чиновники и люди, знакомые с руководством «Онэксима», называли другую причину – редакционную политику холдинга РБК, опубликовавшего несколько расследований об офшорных счетах людей из окружения Путина. Меньше чем через месяц после обысков все редакционное руководство РБК ушло в отставку.

В 2014-2015 гг. убыток «Ренессанс кредита» по МСФО составил 20,7 млрд руб., по итогам 2016 г. банк вышел на прибыль — 1,5 млрд руб. «Ведомости» ждут комментарий Альфа-банка.