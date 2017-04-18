Березкин рассказал о переговорах о покупке РБК

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил Republic, что ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК. По его словам, что основным предметом обсуждения стал долг РБК перед структурами Михаила Прохорова. Позиции сторон сближаются, добавил Березкин. Для покупки холдинга брать кредит он не собирается.

О готовящейся сделке 11 апреля сообщил RNS со ссылкой на источники, близкие к РБК. Вскоре о том, что Прохоров и Березкин принципиально договорились, «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к продавцу и к консультантам сделки. По информации одного из них, сделка может быть подписана до 1 мая. Один из источников «Ведомостей» сообщал, что медиахолдинг может обойтись Березкину в $50 млн. Это в несколько раз меньше суммы, которую сейчас РБК должен структурам своего владельца. Forbes писал, что торговля ведется в диапазоне $40–100 млн.

В качестве консультанта этой сделки выступает «ВТБ капитал», говорили тогда собеседники «Ведомостей», еще один источник уточнил, что «ВТБ капитал» – организатор сделки, группа сама нашла покупателя.

Березкин ведет переговоры о продаже российской мобильной операционной системы Sailfish «Ростелекому», рассказали «Ведомостям» два человека, близких к акционерам госоператора, и знакомый Березкина. По их словам, они пока находятся в начальной стадии. Бизнесмен оценивает весь актив в $50 млн, говорят два источника. По словам источников «Ведомостей», Березкину сделка нужна, чтобы получить деньги на покупку РБК. Источник в окружении бизнесмена, а затем и сам он эту версию отрицали.

По словам человека из окружения Березкина, тот ведет переговоры о разного рода партнерствах, и не только с «Ростелекомом». Еще один человек из окружения Березкина говорит, что бизнесмен ищет партнеров по проекту Sailfish не только в России, но и по всему миру. Но речи о прямой продаже бизнеса не идет, настаивает он. Это может быть совместное предприятие или лицензионное соглашение на использование госоператором продуктов Sailfish, указывает собеседник «Ведомостей».

Впервые сообщения о планах Прохорова продать РБК и другие российские активы стали поступать весной 2016 г., после того, как медиахолдинг покинули многие журналисты во главе с шеф-редактором объединенной редакции РБК Елизаветой Осетинской и главным редактором сайта РБК Романом Баданиным. Это произошло после того, как гендиректор РБК Николай Молибог настоял на увольнении главного редактора газеты РБК Максима Солюса. Журналисты РБК были уверены, что отставка Солюса произошла из-за давления чиновников, недовольных независимой редакционной политикой издания и его расследованиями, в частности - о семье президента России Владимира Путина. Теперь редакцией РБК руководят Елизавета Голикова и Игорь Тросников.

В конце лета 2016 г. источники «Ведомостей», близкие к Прохорову, и руководители двух медиахолдингов рассказали, что покупателей на РБК не нашлось и переговоры о продаже приостановлены. Тогда два собеседника «Ведомостей» уточняли, что Прохоров готов продать РБК за $250 млн (включая долг на $200 млн). Один из собеседников «Ведомостей» знает, что Березкин собирается купить РБК за сумму, существенно меньше $200 млн.

Группа ЕСН Березкина владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера «Русэнергосбыт» (основной потребитель – РЖД), контролирует «Русэнергоресурс» (поставщик электроэнергии для «Транснефти»). Также Березкин давно интересуется медиабизнесом. В 2007 г. ЕСН купила у «Профмедиа» контрольный пакет издательского дома «Комсомольская правда». ИД не раскрывает текущую структуру акционеров. Гендиректор и совладелец «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил «Ведомостям», что лично для него «Березкин всегда является акционером». Год назад источники «Ведомостей» рассказывали, что основной акционер ИД – «Балтийская медиа группа» (принадлежит наследникам Олега Руднова), а Березкин больше не управляет этим активом. Также Березкин – совладелец московской версии газеты Metro.