Акции РБК подорожали на новостях о продаже

Акции РБК заметно выросли в цене на новостях о возможной покупке медиахолдинга Григорием Березкиным. На 13.08 мск они подорожали на 8,15% к закрытию предыдущей торговой сессии — до 7,3 руб. за штуку.

О том, что Михаил Прохоров может продать медиахолдинг РБК владельцу ЕСН Григорию Березкину, «Ведомостям» рассказали два источника, близких к продавцу и к консультантам сделки. Принципиальные договоренности достигнуты, сделка может состояться до 1 мая, знает один из собеседников «Ведомостей». О подготовке сделки вчера сообщил RNS со ссылкой на источники, близкие к РБК. Представители Прохорова, РБК и Березкина от комментариев отказались.

Прохоров владеет контрольным пакетом РБК с июля 2010 г., остальные акции находятся в свободном обращении на Московской бирже. В холдинг РБК входят одноименные газета, журнал, телеканал и новостной сайт, а также интернет-издание «о высоких технологиях» CNews. Также у группы есть бизнес по интернет-хостингу и регистрации доменов, проведению конференций и т. д. Березкин может купить весь бизнес РБК – как СМИ, так и интернет-хостинг, знает один из собеседников «Ведомостей».

Выручка РБК в 2016 г. выросла на 10% до 5,58 млрд руб., свидетельствуют данные неаудированной отчетности по МСФО. Долг компании (кредитные средства) на конец 2016 г. составлял 14,9 млрд руб.

Весной 2016 г. стало известно, что Прохоров готов продать РБК, а также другие свои активы в России. Но в конце лета источники «Ведомостей», близкие к Прохорову, и руководители двух медиахолдингов рассказали, что покупателей на РБК не нашлось и переговоры о продаже приостановлены. Тогда два собеседника «Ведомостей» уточняли, что Прохоров готов продать РБК за $250 млн (включая долг на $200 млн). Один из собеседников «Ведомостей» знает, что Березкин собирается купить РБК за сумму, существенно меньше $200 млн.

Группа ЕСН Березкина владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера «Русэнергосбыт» (основной потребитель – РЖД), контролирует «Русэнергоресурс» (поставщик электроэнергии для «Транснефти»). Также Березкин давно интересуется медиабизнесом. В 2007 г. ЕСН купила у «Профмедиа» контрольный пакет издательского дома «Комсомольская правда». ИД не раскрывает текущую структуру акционеров. Гендиректор и совладелец «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин заявил «Ведомостям», что лично для него «Березкин всегда является акционером». Год назад источники «Ведомостей» рассказывали, что основной акционер ИД – «Балтийская медиа группа» (принадлежит наследникам Олега Руднова), а Березкин больше не управляет этим активом. Также Березкин – совладелец московской версии газеты Metro.