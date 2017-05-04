Банк «Русский стандарт» назначил нового председателя правления

Председателем правления «Русского стандарта» назначен Александр Самохвалов, говорится в сообщении банка. Ранее он занимал должность первого зампреда правления.

Илья Зибарев, занимавший должность предправления, решил продолжить свою карьеру за пределами «Русского стандарта», приводятся в сообщении слова владельца банка Рустама Тарико. Зибарев занимал пост предправления «Русского стандарта» чуть меньше года, он был назначен 16 мая 2016 г. До него эту должность занимал Дмитрий Левин на протяжении почти 15 лет, однако на фоне значительных убытков банка акционер принял решение обновить команду.

Для Зибарева должность оказалась скорее формальной, поскольку акционер банка Рустам Тарико активно участвует в управлении банком, а вопросы развития бизнеса курирует вице-президент холдинга «Русский стандарт» Эльдар Бикмаев, писала ранее газета «Коммерсант». Бывшие коллеги Бикмаева по Пробизнесбанку рассказывали «Ведомостям», что он консультирует Тарико по рознице, развитию сети и IT в «Русском стандарте».

Самохвалову 37 лет, в «Русский стандарт» он пришел в 2016 г. До этого с 2012 г. он работал в «Лето банке» (теперь – «Почта банк»), еще раньше работал в Центре программ лояльности (программа «Спасибо» от Сбербанка) и Ситибанке.