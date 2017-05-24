Председателем правления Балтийского банка назначен Евгений Смирнов

Ранее совет директоров «Балтийского банка» досрочно прекратил полномочия прежнего главы правления банка Сергея Шевченко Евгений Разумный / Ведомости

Совет директоров «Балтийского банка» вчера избрал председателем правления банка Евгения Смирнова. Новый глава правления вступил в должность с 24 мая, его кандидатура согласована с ЦБ РФ, уточнили в пресс-службе банка.

Трудовой договор с Сергеем Шевченко был расторгнут 16 мая досрочно. Шевченко уходит с должности председателя правления «Балтийского банка» в связи с переходом на новую работу, сообщила представитель банка, не уточнив его новую должность. был назначен член правления банка Дмитрий Пожидаев, назначенный временно исполняющим обязанности главы правления, вернулся к исполнению обязанностей заместителя председателя правления, уточнила представитель банка.

Смирнов в 2005 г. окончил Высшую школу экономики по специальности «финансы и кредит». Он работал в Газпромбанке, в 2008 г. перешел в Альфа-банк, где сначала руководил отделом сопровождения бюджетного процесса управления финансового планирования и анализа, в 2010 г. стал заместителем начальника финансово-экономического управления блока «Финансы», которое потом возглавил. В 2015 г. Смирнов возглавил финансовую дирекцию «Балтийского», санатором которого летом 2014 г. стал «Альфа-банк».

Смирнову предстоит решать задачи, связанные с реализацией стратегии банка с целью дальнейшего восстановления его капитала в рамках плана финансового оздоровления, а также контролировать реализацию бизнес-планов в рамках санации , сообщила пресс-служба. «Балтийский Банк» успешно интегрируется в группу Альфа-Банка, передал через пресс-службу Смирнов.

«Балтийский банк» по сути становится филиалом Альфа-банка, поэтому поставить в его главе проверенного, управляемого менеджера - ожидаемое решение, комментирует управляющий директор HR bp Андрей Щербаков.

Шевченко возглавлял «Балтийский банк» с декабря 2014 г. С начала санации в июне 2014 г. он участвовал в работе временной администрации «Балтийского» в качестве антикризисного управляющего. До прихода в «Балтийский» Шевченко четыре года работал в Московском банке Сбербанка директором управления недвижимости и материально-технического обеспечения, заместителем председателя и советником председателя.

«Балтийский банк» был основан в 1989 г. в Петербурге. Он был опорным банком Октябрьской железной дороги, но в 2005 г. РЖД заявила о переводе счетов в Транскредитбанк. В 2006 г. банк перерегистрировался в Москве. В середине 2013 г. в банке начался конфликт основных акционеров, каждому из которых принадлежало по 49,9%, - Олега Шигаева и основателя Петербургского агентства недвижимости Андрея Исаева. В августе 2014 г. Банк России сообщил о санации «Балтийского банка» и предоставил для этих целей Альфа-банку кредит в 57,4 млрд руб. на 10 лет по ставке 0,51% годовых.