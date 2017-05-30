Получить кредит онлайн станет сложнее

Документ предполагает, что банки смогут идентифицировать заемщиков без необходимости последним посещать отделения Евгений Разумный / Ведомости

Центробанк предлагает проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – такие поправки готовит регулятор в закон «О кредитных историях», рассказали «Ведомостям» сотрудники одного банка, микрофинансовой организации и бюро кредитных историй (БКИ). Законопроект пока не внесен в Госдуму, но ЦБ уже разослал документ по банкам и БКИ («Ведомости» с ним ознакомились). Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор готовит поправки.