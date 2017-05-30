Банки
Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: ЦБ ужесточит онлайн-кредитование

Получить кредит онлайн станет сложнее

Центробанк хочет ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков: получить кредит удаленно смогут только зарегистрированные на портале госуслуг

Центробанк предлагает проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – такие поправки готовит регулятор в закон «О кредитных историях», рассказали «Ведомостям» сотрудники одного банка, микрофинансовой организации и бюро кредитных историй (БКИ). Законопроект пока не внесен в Госдуму, но ЦБ уже разослал документ по банкам и БКИ («Ведомости» с ним ознакомились). Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор готовит поправки.

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