Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: ЦБ ужесточит онлайн-кредитование
Получить кредит онлайн станет сложнее
Центробанк хочет ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков: получить кредит удаленно смогут только зарегистрированные на портале госуслуг
- Ольга Адамчук
- / Ведомости
Документ предполагает, что банки смогут идентифицировать заемщиков без необходимости последним посещать отделения
Евгений Разумный / Ведомости
Центробанк предлагает проводить идентификацию онлайн-заемщиков с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) – такие поправки готовит регулятор в закон «О кредитных историях», рассказали «Ведомостям» сотрудники одного банка, микрофинансовой организации и бюро кредитных историй (БКИ). Законопроект пока не внесен в Госдуму, но ЦБ уже разослал документ по банкам и БКИ («Ведомости» с ним ознакомились). Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор готовит поправки.
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