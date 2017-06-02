Аудитор Страховой группы «Уралсиб» усомнился в достоверности ее отчетности и ее финансовой устойчивости

Аудитор поверил не всем буквам в отчетности Страховой группы «Уралсиб» Владимир Песня / РИА Новости

Отчет Страховой группы (СГ) «Уралсиб» по МСФО за 2016 г. «во всех существенных отношениях» не отражает достоверно финансовое положение группы, отметил в комментариях «БДО Юнион»: СГ «Уралсиб» исходит из предположения о непрерывности своей деятельности, но ряд причин заставляют аудитора в нем усомниться.

Отрицательный капитал группы на конец 2016 г. составил 2,7 млрд руб., убыток до уплаты налогов – 2,75 млрд. СГ «Уралсиб» не выполняет требование регулятора по соблюдению маржи платежеспособности, состав и структура части ее активов не соответствует нормативам ЦБ, указывается в аудиторском заключении. В августе лицензия СГ «Уралсиб» на ОСАГО была приостановлена, в этом году группа передала весь автостраховой портфель – почти половину своего бизнеса – компании «Опора» и планирует передать портфель «прочего страхования», сообщает «БДО Юнион».

Представитель страховщика подтверждает лишь, что компания планирует отказаться от страхования опасных объектов и ответственности перевозчика.

К компании поданы множественные судебные иски, продолжает аудитор, и, если суд их удовлетворит, выплаты могут стать неподъемными для страховщика (см. врез).

Группа также указала недостоверную информацию о своем бенефициарном владельце, нарушив требование по раскрытию информации о связанных сторонах, отмечает аудитор. Если верить отчетности, на конец прошлого года 91,7% акций СГ принадлежало материнскому «Холдингу СГ Уралсиб» и 8,3% – Финансовой корпорации (ФК) «Уралсиб», конечный бенефициар которой – Николай Цветков (с 11 апреля 2017 г. им стал Владимир Коган, отмечается в отчетности). Корпорация также контролирует 92,7% материнского холдинга группы – через управляющую компанию БФА и подконтрольный ей закрытый ПИФ «Стратегический-1». Аудитор заявляет, что СГ «недостоверно» указала конечного бенефициара. В отчетности раскрыта «вся информация о бенефициарах на отчетную дату», отвечает представитель группы. В случае установления фактов нарушения законодательства ЦБ примет меры надзорного реагирования, заявил представитель регулятора, не уточняя, какое наказание полагается страховщикам за искажение консолидированной отчетности.

Все в суд! На 7 апреля в Арбитражный суд Москвы иски о банкротстве СГ «Уралсиб» подали 75 физлиц (некоторые – коллективно), 17 компаний и несколько ИП.

Партнер «БДO Юникона» Лариса Ефремова лишь сказала, что «все основные причины отрицательного заключения отражены в аудиторском заключении».

Если верить отчетности, сборы СГ «Уралсиб» в прошлом году сократились до 14,3 млрд руб. (с 15,6 млрд годом ранее), выплаты – до 7,5 млрд руб. (с 11,4 млрд), чистый убыток – до 2,7 млрд руб. (с 3,2 млрд). Активы сократились более чем вдвое – до 7,4 млрд руб.: в частности, средства в банках уменьшились в разы, вложения в ценные бумаги – в сотни раз.

Более 65% убытка с учетом судебных издержек пришлось на ОСАГО, указывает представитель «Уралсиба», но компания отдала портфель по автострахованию и ее финансовые показатели улучшатся. Страховщик работает в соответствии с согласованным с ЦБ планом финансового оздоровления, который «подразумевает непрерывность его деятельности», и сейчас переводит активы в более ликвидные инструменты, продолжает он. Кроме того, СГ «Уралсиб» закрыла большинство региональных филиалов, сократила штат, продала двух «дочек» – «МСК Уралсиб» и «Уралсиб жизнь», объекты недвижимости, перечисляется в отчете. Материнская компания оказывает ей финансовую помощь: 3 млрд руб. – в первом полугодии 2016 г. и еще 3,5 млрд – в апреле 2017 г.

Формулировки аудитора достаточно жесткие, но, возможно, слишком сильные, считает управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев: группа находится на «неофициальной санации» и ее активы действительно могут не соответствовать требованиям регулятора, вопрос в масштабе проблем – возможно, отдельные виды активов вышли за установленные ЦБ границы либо не соответствуют требованиям к рейтингу. «В рамках мер по санации эту проблему можно решить», – уверен он.

Убытки «Уралсиба» были предсказуемы, финансовый результат этого года должен быть лучше в связи с продажей автострахового портфеля, продолжает Самиев. В чем была проблема раскрыть новую структуру владения группой корректно, непонятно, удивляется он: «Выглядит как технический прокол». Основная проблема группы – суды, но напрямую к отчетности она отношения не имеет, уверен Самиев. Тем не менее, чтобы делать заключение по поводу непрерывности деятельности группы, необходим анализ рейтингового агентства, уверен он.

Провести его затруднительно: в этом году компания отказалась от услуг агентств. В январе «Эксперт РА» отозвало у нее рейтинг. Электронный адрес uralsibins.ru, где были сведения об СГ «Уралсиб», сейчас принадлежит компании «Уралсиб страхование», которую в конце прошлого года купила ФК «Уралсиб» у группы «Связной». Документы и реквизиты СГ «Уралсиб» перенесены на страницу www.iic.ru. В апреле «Эксперт РА» присвоило «Уралсиб страхованию» рейтинг A(III) со «стабильным» прогнозом. Представитель СГ «Уралсиб» заявлял, что два страховщика будут работать автономно.