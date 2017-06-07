Статья опубликована в № 4337 от 07.06.2017 под заголовком: Непередаваемый «Российский капитал»
АСВ не знает, как избавиться от «Российского капитала»
Оно не может договориться о цене банка с АИЖК
- Дарья Борисяк,
- Татьяна Воронова
- / Ведомости
АСВ не знает, как избавиться от «Российского капитала»
Е. Разумный / Ведомости
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) не знает, как передать «Российский капитал» Агентству по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). Избавление от банка – условие, при котором Центробанк согласится взять госкорпорацию под контроль. Законопроект, определяющий порядок передачи «Российского капитала», Госдума вчера одобрила в первом чтении.
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