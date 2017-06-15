Статья опубликована в № 4342 от 15.06.2017 под заголовком: Рассрочка по-чешски
ХКФ-банк открыл интернет-магазин товаров, которые можно купить в рассрочку
Его достоинство в том, что клиенту не надо будет платить за кредитную страховку
- Анна Еремина
- / Ведомости
ХКФ-банк открыл интернет-магазин товаров, которые можно купить в рассрочку
М. Стулов / Ведомости
ХКФ-банк, подконтрольный чешской группе PPF, запустил интернет-магазин товаров в рассрочку, рассказал «Ведомостям» представитель банка. Пока он доступен только некоторым его клиентам, но через 16 дней будет открыт для всех, говорится на сайте. Наиболее крупные партнеры на первом этапе – «Эльдорадо», «Евросеть» и «Технопарк». Сейчас через портал можно будет купить бытовую технику и электронику, указывает представитель ХКФ-банка. Он надеется, что скоро на сайте можно будет оформить рассрочку на мебель, шубы и другие товары. На рынке POS-кредитования сейчас доминируют рассрочки, объясняет представитель ХКФ-банка, он прогнозирует, что 13–15% всех рассрочек от ХКФ через год будет выдаваться на этой площадке.
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