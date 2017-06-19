Банки
Статья опубликована в № 4344 от 19.06.2017 под заголовком: Джейн Остин и бодрящий мартини

Четыре гендиректора глобальных банков и управляющий Банка Англии попались на уловку пранкера

Секретов, правда, выдать не успели

Помимо управляющего Банка Англии Марка Карни жертвами пранкера стали гендиректора Barclays, Goldman Sachs, Citi и Morgan Stanley. Пранкер использовал один и тот же способ: он писал электронные сообщения якобы от коллег своих жертв с общественных доменов, пишут WSJ и FT. Расчет делался на то, что на мобильных устройствах люди редко проверяют адрес, с которого пришло сообщение. В случае с Карни пранкер использовал имя Энтони Хабгуда, председателя совета директоров Банка Англии. В конце мая Карни получил письмо с адреса: anthonyhabgood@hotmail.com, из которого следовало, что автор видел в СМИ фото новой 10-фунтовой купюры с портретом Джейн Остин, которая выглядит так, будто глотнула «бодрящего мартини». «Я бы предпочел хорошую дозу виски. Энтони» – так заканчивалось письмо. Карни ответил «Хабгуду»: «А я выпью мартини, а потом закажу еще пару бокалов». На этом обмен сообщениями не закончился. Пранкер успел пригласить Карни на вечеринку, тот обещал подумать.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике