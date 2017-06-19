Четыре гендиректора глобальных банков и управляющий Банка Англии попались на уловку пранкера

В одном из писем пранкер писал, что видел в СМИ фото новой 10-фунтовой купюры с портретом Джейн Остин (на фото), которая выглядит так, будто глотнула «бодрящего мартини» Wikimedia

Помимо управляющего Банка Англии Марка Карни жертвами пранкера стали гендиректора Barclays, Goldman Sachs, Citi и Morgan Stanley. Пранкер использовал один и тот же способ: он писал электронные сообщения якобы от коллег своих жертв с общественных доменов, пишут WSJ и FT. Расчет делался на то, что на мобильных устройствах люди редко проверяют адрес, с которого пришло сообщение. В случае с Карни пранкер использовал имя Энтони Хабгуда, председателя совета директоров Банка Англии. В конце мая Карни получил письмо с адреса: anthonyhabgood@hotmail.com, из которого следовало, что автор видел в СМИ фото новой 10-фунтовой купюры с портретом Джейн Остин, которая выглядит так, будто глотнула «бодрящего мартини». «Я бы предпочел хорошую дозу виски. Энтони» – так заканчивалось письмо. Карни ответил «Хабгуду»: «А я выпью мартини, а потом закажу еще пару бокалов». На этом обмен сообщениями не закончился. Пранкер успел пригласить Карни на вечеринку, тот обещал подумать.