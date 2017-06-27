Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Тарифы для своих и чужих
ФАС вновь проверит тарифы Национального расчетного депозитария
В службе видят проблему в том, что в комитете пользователей и наблюдательном совете НРД представлены одни и те же компании
- Эмма Терченко,
- Михаил Тегин
- / Ведомости
Антимонопольщики подозревают, что тарифы НРД формируются не слишком прозрачно
Александра Астахова / Ведомости
В этом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Центробанком изучит тарифы Национального расчетного депозитария (НРД), который входит в группу «Московская биржа», а в 2018 г. – самой торговой площадки, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Мы посмотрим, работает ли заложенная в законе модель, где пользователи имеют достаточно сил, чтобы определять тарифообразование по услугам центрального депозитария», – уточнил он.
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