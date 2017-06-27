Рынки
Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Тарифы для своих и чужих

ФАС вновь проверит тарифы Национального расчетного депозитария

В службе видят проблему в том, что в комитете пользователей и наблюдательном совете НРД представлены одни и те же компании

В этом году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Центробанком изучит тарифы Национального расчетного депозитария (НРД), который входит в группу «Московская биржа», а в 2018 г. – самой торговой площадки, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов. «Мы посмотрим, работает ли заложенная в законе модель, где пользователи имеют достаточно сил, чтобы определять тарифообразование по услугам центрального депозитария», – уточнил он.

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