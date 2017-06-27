Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: Тарифы для своих и чужих

ФАС вновь проверит тарифы Национального расчетного депозитария

В службе видят проблему в том, что в комитете пользователей и наблюдательном совете НРД представлены одни и те же компании