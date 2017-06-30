НПФ обяжут раскрывать реальные риски

НПФ покажут риски Максим Стулов / Ведомости

Актуарии будут обязаны раскрывать основные риски неисполнения пенсионными фондами обязательств по накоплениям и резервам, следует из опубликованного на сайте ЦБ проекта указания о введении дополнительных требований к заключениям актуариев. До сих пор раскрытия подобной информации от актуариев ЦБ не требовал.