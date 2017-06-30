Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: НПФ покажут риски
НПФ обяжут раскрывать реальные риски
Руками актуариев
- Анна Холявко
- / Ведомости
НПФ покажут риски
Максим Стулов / Ведомости
Актуарии будут обязаны раскрывать основные риски неисполнения пенсионными фондами обязательств по накоплениям и резервам, следует из опубликованного на сайте ЦБ проекта указания о введении дополнительных требований к заключениям актуариев. До сих пор раскрытия подобной информации от актуариев ЦБ не требовал.
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