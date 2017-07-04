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Санкт-Петербургская биржа ищет средства в капитал

За счет новых вливаний биржа хочет увеличить торги бумагами иностранных эмитентов

Санкт-Петербургская биржа размещает акции на 2,3 млрд руб., говорится в ее сообщении. Акционеры одобрили допэмиссию еще 9 июня. Средства пойдут на докапитализацию клирингового центра МФБ, подконтрольного бирже, самой биржи, а также на развитие технологической составляющей торговой площадки, рассказал «Ведомостям» председатель совета директоров Роман Горюнов. Акции биржа намерена разместить по открытой подписке, сейчас проспект эмиссии находится на регистрации в ЦБ, сообщил он: «Мы надеемся, что к осени начнется размещение».

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