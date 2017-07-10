Сбербанк установил первый банкомат с биометрией

Он распознает клиента по лицу и не требует карты

По словам представителя банка, технология идентификации по лицу является более продвинутой и защищенной по сравнению, например, с отпечатком пальца Сергей Портер / Ведомости

В июне Сбербанк запустил пилотный проект по идентификации банкоматом клиента по лицу. Первый подобный банкомат установлен в Agile-офисе Сбербанка на Кутузовском проспекте, сообщил представитель банка. С его помощью сотрудники банка могут выполнять все безналичные операции, банковская карта при этом будет не нужна.

Пилот будет проводиться до конца 2017 г., сказал представитель госбанка, добавив, что по его итогам будет принято решение о дальнейшем распространении этой технологии.

Чтобы воспользоваться идентификацией с помощью биометрии, необходимо зарегистрировать биометрический шаблон, обратившись к сотруднику банка. Для построения модели человеческого лица, объясняет представитель банка, выделяют контуры глаз, бровей, губ, носа, затем вычисляют расстояние между ними, и с помощью него строят трехмерную модель. Она учитывает множество вариаций изображения на случаи поворота лица, наклона, изменения освещенности, изменения выражения. Некоторые алгоритмы позволяют компенсировать наличие у человека очков, шляпы, усов и бороды.

По словам представителя банка, технология идентификация по лицу является более продвинутой и защищенной по сравнению, например, с отпечатком пальца: папиллярный узор отпечатка пальца очень легко повреждается, высокая степень отказа у людей с сухой кожей и пенсионеров.

В мае зампред правления Сбербанка Александр Торбахов рассказывал, что Сбербанк проводит тесты с внедрением биометрической идентификации в банкоматах. Тогда он подчеркивал, что говорить о сроках внедрения такой идентификации в банкоматах пока рано. Однако он указал, что к концу года госбанк запустит идентификацию клиентов по голосу при обращении в колл-центр (цитаты по ТАСС).

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