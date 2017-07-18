Управлять фондом банковских санаций будет выходец из структур группы «Бин» Алексей Кузнецов

До конца июля УК при фонде консолидации банковского сектора начнет свою работу, обещают в ЦБ

Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Рулевой для слабых банков

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Все основные решения, касающиеся деятельности фонда, все равно будут приниматься Центробанком, говорит член совета директоров группы «Сафмар» Олег Вьюгин Евгений Разумный / Ведомости

Управляющую компанию (УК) при фонде консолидации банковского сектора, которая будет заниматься санациями банков, возглавит бывший гендиректор УК «ЕФГ управление активами» Алексей Кузнецов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы новой управляющей компании. Два человека, знакомых с Кузнецовым, подтвердили «Ведомостям» то, что новую работу он действительно нашел в Центробанке. Источники «Ведомостей» в мае этого года сообщали, что основной претендент на пост руководителя УК при фонде консолидации – директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко. Однако в пресс-службе регулятора не стали объяснять, почему выбор пал на другого кандидата.