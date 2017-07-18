Банки
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Рулевой для слабых банков

Управлять фондом банковских санаций будет выходец из структур группы «Бин» Алексей Кузнецов

До конца июля УК при фонде консолидации банковского сектора начнет свою работу, обещают в ЦБ

Управляющую компанию (УК) при фонде консолидации банковского сектора, которая будет заниматься санациями банков, возглавит бывший гендиректор УК «ЕФГ управление активами» Алексей Кузнецов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы новой управляющей компании. Два человека, знакомых с Кузнецовым, подтвердили «Ведомостям» то, что новую работу он действительно нашел в Центробанке. Источники «Ведомостей» в мае этого года сообщали, что основной претендент на пост руководителя УК при фонде консолидации – директор департамента банковского надзора ЦБ Анна Орленко. Однако в пресс-службе регулятора не стали объяснять, почему выбор пал на другого кандидата.

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