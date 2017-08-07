Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: Небюджетный Альфа-банк
Альфа-банк может лишиться средств бюджета
С августа правительство требует от частных банков, привлекающих бюджетные средства, иметь два рейтинга, а у Альфа-банка есть только один
- Эмма Терченко,
- Анна Холявко
- / Ведомости
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Представитель Альфа-банка говорит, что вопрос получения второго рейтинга банк сейчас рассматривает
М. Стулов / Ведомости
Правительство ужесточило условия для банков, желающих держать средства федерального бюджета. С августа им придется получать два рейтинга – Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) и «Эксперт РА» (RAEX), – чтобы впредь иметь возможность привлекать бюджетные деньги. Причем оба рейтинга должны быть на уровне не ниже А- (с июля требовался один рейтинг АКРА, но не ниже чем А-, а еще раньше – участие в программе докапитализации через ОФЗ). Кроме того, капитал банка должен быть не менее 250 млрд руб. Применение одновременно двух кредитных рейтингов послужит дополнительной гарантией надежности банков, в которых планируется размещение государственных средств, сообщил представитель Минфина.
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