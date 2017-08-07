Гендиректор «Связного» может возглавить Бинбанк

До «Связного банка» Давыдович возглавлял совет директоров банка «Лидер», был предправления украинского подразделения банка «Русский стандарт» Личный архив

Возможность утверждения кандидатуры Евгения Давыдовича на пост предправления Бинбанка обсудят сегодня, 7 августа, на совете директоров, сообщил банк. Сейчас Давыдович – гендиректор «Связного», ранее он был предправления «Связного банка», у которого ЦБ отозвал лицензию в ноябре 2015 г.

Свой пост в «Связном» Давыдович покинет 31 августа, сообщил он через представителя компании. Он назвал переход в Бинбанк «новым вызовом в карьере»: «В “Связном” я получил огромный опыт управления розницей и уверен, что смогу применить полученные знания в Бинбанке при развитии розничной сети финансовой организации, а также услуг и сервисов в рамках всего холдинга «Сафмар». Имя нового руководителя «Связного» станет известно в течение августа, добавил представитель. «Ведомости» ожидают ответа представителя Бинбанка.

Отзыв лицензии у «Связного банка» – беспрецедентный для банковского рынка случай: весь последний год перед отзывом лицензии банк работал без акционеров, полностью лишился капитала, но все равно исправно выполнял обязательства. А после отзыва лицензии в банке не обнаружено вывода активов, говорил бывший зампред ЦБ Михаил Сухов. К моменту отзыва лицензии у «Связного банка» было 11,7 млрд руб. вкладов. С ноября 2014 г., когда банк остался без поддержки акционера, он вернул вкладчикам свыше 30 млрд руб. Расплатился он и с держателями корпоративных бондов – летом погасил остаток долга в 1,1 млрд руб.

«Основная проблема, подкосившая банк, – агрессивное кредитование при слабом контроле над рисками в 2010–2012 гг. Когда те кредиты стали портиться, потребовались резервы и капитал. В том числе на поддержку банка акционер набрал долгов», – говорил Давыдович в 2015 г.

До «Связного банка» Давыдович возглавлял совет директоров банка «Лидер», был предправления украинского подразделения банка «Русский стандарт».

Ранее стало известно, что Бинбанк под свой контроль берет основатель группы «Сафмар» (в нее входит Бинбанк) Михаил Гуцериев. Компания Гуцериева Hanberg Finance просит одобрения Федеральной антимонопольной службы на то, чтобы определять условия работы Бинбанка. Гуцериев контролирует 28,5% акций банка, а основная часть – 67,9% – оформлена на компании его племянника Микаила Шишханова (данные отчетности на 31 марта 2017 г.). Такие права могут быть получены после приобретения контрольного пакета акций в уставном капитале. Осенью 2015 г. Гуцериев и Шишханов заявили, что к концу 2016 г. Гуцериев получит контроль над банком. 28 мая банк объявил, что Шишханов покидает пост предправления, чтобы сосредоточиться на управлении стратегически важными сферами деятельности «Сафмара».