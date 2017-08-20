«Лондонский кит» Брюно Иксиль, принесший JPMorgan $6 млрд убытка, обвинил в случившемся руководство банка
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сняла обвинения в отношении двух трейдеров, работавших вместе с Брюно Иксилем в лондонском подразделении JPMorgan Chase в 2012 г. Непосредственный начальник Иксиля Хавьер Мартин-Артахо и его помощник Жюльен Гру обвинялись в сокрытии убытков.
По утверждению JPMorgan, из-за позиций, которые несанкционированно открыл Иксиль, банк получил в 2012 г. $6,2 млрд убытка. По утверждению Иксиля, позиции не были несанкционированными, в банке о них прекрасно знали, а из него решили сделать козла отпущения. По его версии, когда банк велел ему закрывать позиции, это быстро поняли хедж-фонды и начали играть против него. Из-за этого убытки JPMorgan быстро множились.
В 2013 г. Иксиль согласился сотрудничать с минюстом США и подписал соглашение об отказе в судебном преследовании. Он в том числе обещал рассказать, какую роль в этой истории сыграли Мартин-Артахо и Гру. Обвинения регуляторов в отношении Мартин-Артахо и Гру во многом строились на его показаниях.
Но несколько месяцев назад Иксиль в письмах в СМИ сообщил, что Мартин-Артахо и Гру руководствовались не собственной инициативой, а указаниями начальства. «Я пришел к выводу, что роль [гендиректора JPMorgan Джейми] Даймона и его ближайших помощников гораздо больше, чем роль моих двух коллег», — говорится в письме Иксиля WSJ.
Это и стало причиной решения SEC снять обвинения в отношении Мартин-Артахо и Гру, рассказали WSJ люди, знакомые с ситуацией. SEC — последний регулятор США, у которого оставались претензии к экс-сотрудникам JPMorgan по делу «кита». В июле аналогичное дело прекратила прокуратура США: «в свете недавних публикаций Иксиля больше невозможно полагаться на его показания». В марте истек срок подачи иска к Иксилю у ФРС — этой возможностью она так и не воспользовалась.
Как трейдеры поплатились за миллиардные убытки
JPMorgan заплатил более $800 млн штрафов различным регуляторам по делу «кита». Претензии в основном сводились к слабому внутреннему контролю JPMorgan, обвинений банку предъявлено не было. «Мы признали ошибки и извлекли из них урок», — говорил Даймон в 2013 г.
Но Иксиль решил изложить собственную точку зрения на происходившее в 2012 г. Он написал 400 страниц мемуаров (пока не изданных), а также периодически вступает в переписку с несколькими СМИ. В мемуарах, с которыми ознакомились журналисты Dow Jones, Иксиль утверждает, что убытки никто и не думал скрывать, напротив, информация о них передавалась топ-менеджерам. JPMorgan не комментирует информацию из мемуаров Иксиля.
Обычно регуляторы так легко не сдаются и дела об убытках из-за несанкционированных сделок трейдеров доходят до суда. В 2010 г. три года тюрьмы получил экс-трейдер Societe Generale Жером Кервьель, по чьей вине банк оказался на грани банкротства в 2008 г. Кервьель открыл несанкционированные позиции на 50 млрд евро, и, закрыв их, банк получил убыток на 4,9 млрд евро. После освобождения в 2014 г. Кервьель решил выразить «протест против тирании финансовых рынков». Он совершил паломничество из Ватикана в Париж после короткой встречи с папой Франциском. Кервьель также сумел отсудить у Societe Generale 450 000 евро за незаконное увольнение и неполученный бонус.
В 2015 г. британское финансовое управление FCA запретило экс-трейдеру UBS Квеку Адоболи до конца жизни работать в регулируемом финансовом секторе. В 2011 г. Адоболи был арестован за несанкционированные сделки, которые принесли банку $2,3 млрд убытка. Адоболи регулярно превышал лимит по рискам, а сделки по хеджированию рисков, которые он отражал в отчетности, были фиктивными. За это он получил семь лет тюрьмы, а UBS заплатил штраф в 30 млн фунтов за слабый внутренний контроль. В 2015 г. Адоболи был освобожден, но устроиться на работу не смог.