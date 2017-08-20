«Лондонский кит» Брюно Иксиль, принесший JPMorgan $6 млрд убытка, обвинил в случившемся руководство банка

JPMorgan заплатил более $800 млн штрафов различным регуляторам по делу «кита» Mark Lennihan / AP

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сняла обвинения в отношении двух трейдеров, работавших вместе с Брюно Иксилем в лондонском подразделении JPMorgan Chase в 2012 г. Непосредственный начальник Иксиля Хавьер Мартин-Артахо и его помощник Жюльен Гру обвинялись в сокрытии убытков.

По утверждению JPMorgan, из-за позиций, которые несанкционированно открыл Иксиль, банк получил в 2012 г. $6,2 млрд убытка. По утверждению Иксиля, позиции не были несанкционированными, в банке о них прекрасно знали, а из него решили сделать козла отпущения. По его версии, когда банк велел ему закрывать позиции, это быстро поняли хедж-фонды и начали играть против него. Из-за этого убытки JPMorgan быстро множились.

В 2013 г. Иксиль согласился сотрудничать с минюстом США и подписал соглашение об отказе в судебном преследовании. Он в том числе обещал рассказать, какую роль в этой истории сыграли Мартин-Артахо и Гру. Обвинения регуляторов в отношении Мартин-Артахо и Гру во многом строились на его показаниях.

Но несколько месяцев назад Иксиль в письмах в СМИ сообщил, что Мартин-Артахо и Гру руководствовались не собственной инициативой, а указаниями начальства. «Я пришел к выводу, что роль [гендиректора JPMorgan Джейми] Даймона и его ближайших помощников гораздо больше, чем роль моих двух коллег», — говорится в письме Иксиля WSJ.

Это и стало причиной решения SEC снять обвинения в отношении Мартин-Артахо и Гру, рассказали WSJ люди, знакомые с ситуацией. SEC — последний регулятор США, у которого оставались претензии к экс-сотрудникам JPMorgan по делу «кита». В июле аналогичное дело прекратила прокуратура США: «в свете недавних публикаций Иксиля больше невозможно полагаться на его показания». В марте истек срок подачи иска к Иксилю у ФРС — этой возможностью она так и не воспользовалась.

Как трейдеры поплатились за миллиардные убытки

Seth Wenig / AP В 2012 г. JPMorgan зафиксировал $6 млрд убытка по позициям «лондонского кита» - трейдера Брюно Иксила. За нарушения законов о ценных бумагах США и Великобритании JPMorgan заплатил $920 млн. Иксил избежал уголовного преследования, он сотрудничает со следствием и дает показания против своих бывших коллег в JPMorgan. Он утверждает, что невиновен, в феврале FT напечатала его открытое письмо 1/6 CARL COURT / AFP В 2011 г. трейдер лондонского офиса UBS Квеку Адоболи открыл несанкционированные позиции, которые принесли банку $2,3 млрд убытка. Получил семь лет тюрьмы, осенью 2015 г. Великобритания начала процедуру его депортации в Гану 2/6 KENZO TRIBOUILLARD / AFP В 2007-08 гг. трейдер Societe Generale Жером Кервьель открыл несанкционированные позиции на фьючерсы, которые принесли банку 4,9 млрд евро убытка. В 2010 г. Кервьель получил пять лет тюремного заключения 3/6 Joe Giza / REUTERS В 2002 г. трейдер Allied Irish Banks Джон Руснак принес банку $691 млн убытка на несанкционированных сделках с валютой, получил за это 7,5 лет тюрьмы 4/6 Reuters В 1996 г. медный трейдер Ясуо Хаманака был приговорен к восьми годам тюрьмы за то, что спрятал от Sumitomo Corp. $2,6 млрд убытка. Был освобожден после семи лет заключения 5/6 MIKE CLARKE / AFP В 1995 г. трейдер Ник Лисон разорил британский банк Barings, на сделках с фьючерсами и опционами он получил $1,3 млрд убытка, а затем — 6,5 лет тюрьмы 6/6

JPMorgan заплатил более $800 млн штрафов различным регуляторам по делу «кита». Претензии в основном сводились к слабому внутреннему контролю JPMorgan, обвинений банку предъявлено не было. «Мы признали ошибки и извлекли из них урок», — говорил Даймон в 2013 г.

Но Иксиль решил изложить собственную точку зрения на происходившее в 2012 г. Он написал 400 страниц мемуаров (пока не изданных), а также периодически вступает в переписку с несколькими СМИ. В мемуарах, с которыми ознакомились журналисты Dow Jones, Иксиль утверждает, что убытки никто и не думал скрывать, напротив, информация о них передавалась топ-менеджерам. JPMorgan не комментирует информацию из мемуаров Иксиля.

Обычно регуляторы так легко не сдаются и дела об убытках из-за несанкционированных сделок трейдеров доходят до суда. В 2010 г. три года тюрьмы получил экс-трейдер Societe Generale Жером Кервьель, по чьей вине банк оказался на грани банкротства в 2008 г. Кервьель открыл несанкционированные позиции на 50 млрд евро, и, закрыв их, банк получил убыток на 4,9 млрд евро. После освобождения в 2014 г. Кервьель решил выразить «протест против тирании финансовых рынков». Он совершил паломничество из Ватикана в Париж после короткой встречи с папой Франциском. Кервьель также сумел отсудить у Societe Generale 450 000 евро за незаконное увольнение и неполученный бонус.

В 2015 г. британское финансовое управление FCA запретило экс-трейдеру UBS Квеку Адоболи до конца жизни работать в регулируемом финансовом секторе. В 2011 г. Адоболи был арестован за несанкционированные сделки, которые принесли банку $2,3 млрд убытка. Адоболи регулярно превышал лимит по рискам, а сделки по хеджированию рисков, которые он отражал в отчетности, были фиктивными. За это он получил семь лет тюрьмы, а UBS заплатил штраф в 30 млн фунтов за слабый внутренний контроль. В 2015 г. Адоболи был освобожден, но устроиться на работу не смог.