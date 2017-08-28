Банки
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Русский безвозмездный банк

Сенатор Виталий Богданов вышел из капитала Русского международного банка

Тот неделю назад ограничил выдачу вкладов

Сенатор от Курской области Виталий Богданов с 24 августа больше не является владельцем 10% акций Русского международного банка (РМБ), говорится в его материалах. Большую часть акций, принадлежащих Богданову (7,3%), выкупил сам банк, следует из раскрытия информации.

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