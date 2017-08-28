Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Русский безвозмездный банк
Сенатор Виталий Богданов вышел из капитала Русского международного банка
Тот неделю назад ограничил выдачу вкладов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
В середине июля 2017 г. РМБ объявил, что готовится к смене собственников
А. Гордеев / Ведомости
Сенатор от Курской области Виталий Богданов с 24 августа больше не является владельцем 10% акций Русского международного банка (РМБ), говорится в его материалах. Большую часть акций, принадлежащих Богданову (7,3%), выкупил сам банк, следует из раскрытия информации.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}