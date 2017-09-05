ЦБ остановил работу банка, собравшегося работать в Южной Осетии

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Активы банка были неудовлетворительного качества и не приносили достаточного денежного потока для исполнения обязательств перед кредиторами, следует из сообщения ЦБ Евгений Разумный / Ведомости

Назначенная на понедельник пресс-конференция Русского международного банка (РМБ), посвященная новому инвестору из Южной Осетии, не состоялась: утром ЦБ отозвал у банка лицензию. Бизнес-модель РМБ ориентировалась на «высокорискованное кредитование заемщиков, в том числе нерезидентов, связанных с конечными бенефициарами кредитной организации», объяснил регулятор. Активы банка были неудовлетворительного качества и не приносили достаточного денежного потока для исполнения обязательств перед кредиторами, следует из сообщения ЦБ. Банк также не выполнял требований антиотмывочного законодательства. ЦБ вводил запрет на привлечение вкладов населения и дважды – ограничения, указал ЦБ.