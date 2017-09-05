Сделки репо «ФК Открытие» с Центробанком обеспечили рекордные обороты Московской бирже
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В августе торги на денежном рынке Московской биржи стали исторически рекордными, достигнув 43 трлн руб., что больше значения июля на четверть. Это произошло за счет активного роста операций репо, следует из отчета биржи. В 4 раза выросли операции прямого репо с Центробанком, в августе его размеры составили 14,4 трлн руб., из которых 12,1 трлн пришлось на бонды (не включая ОФЗ и облигации Банка России). Представитель биржи не сказал, чем объясняется такая популярность операций репо с ЦБ в августе. При этом масштабы репо с Центральным контрагентом (ЦК, его функции выполняет НКЦ) в августе сокращались на 1,1 трлн руб. до 18,8 трлн в основном за счет операций с облигациями. В то же время привлекать средства по репо с ЦК дешевле: сейчас ставка по таким операциям составляет около 8%, тогда как фиксированная ставка по репо с ЦБ – 10%.
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