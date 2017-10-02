Банки будут переводить деньги по номеру телефона или аккаунту в соцсетях

Создание платформы приведет к перераспределению карточных переводов в пользу альтернативных методов, признавал Алексей Благирев Евгений Разумный / Ведомости

Наблюдательный совет ассоциации «Финтех» в пятницу утвердил концепцию платформы моментальных розничных платежей, говорится в сообщении ассоциации. В нее входят 14 участников, среди них ЦБ, платежные системы НСПК и Qiwi, а также банки.

Согласно утвержденной концепции, любой перевод с помощью мобильного будет осуществляться по простым идентификаторам – номер телефона, адрес электронной почты, аккаунт в социальной сети и т.д., следует из пресс-релиза.

В ближайшее время заработает прообраз платформы. «Мы построим сервисную платформу, которая будет по простым идентификаторам клиента перенаправлять платежи и переводы между банками. Платформа будет создаваться участниками под эгидой ассоциации, возможно, с привлечением подрядчика», – заявил «Ведомостям» руководитель направления по развитию розничного платежного пространства ассоциации «Финтех» Алексей Рассказов, расчеты будут проходить через ЦБ, добавил он.

Сейчас некоторые банки предлагают делать переводы по номеру мобильного телефона в своем приложении, платформа предлагает все то же самое, но только между любыми банками, объясняет он принцип работы. Платформа быстрых платежей позволит физлицам делать переводы между собой, а также совершать платежи в пользу компаний, скорость операции должна составлять не более нескольких секунд, заключил Рассказов.

Создание платформы приведет к перераспределению карточных переводов в пользу альтернативных методов, признавал директор по инновациям «ФК Открытие» Алексей Благирев.