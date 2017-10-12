Совкомбанк купил акции Росевробанка

Он приобрел еще 9,16% в капитале, увеличив долю до 29%. В будущем банки могут объединиться, но пока таких договоренностей нет

Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Росевробанк продают по частям

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Сейчас Совкомбанк докупил акции Росевробанка, поскольку получает привлекательные дивиденды по ним и видит прирост стоимости вложений, говорит Гусев Евгений Разумный / Ведомости

Совкомбанк купил 9,16% акций Росевробанка, увеличив свою долю до 29%. Сделка была закрыта на прошлой неделе, акции продал REG Holding, объединяющий российских акционеров Росевробанка, сообщил Совкомбанк. Теперь он владеет 18,64% Росевробанка напрямую, а остальными 10% – через REG Holding, передал через представителя предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. Центробанк сделку одобрил, говорит он, а одобрения Федеральной антимонопольной службы не потребовалось.

Акции банк приобрел на собственные средства, сказал он. Сумму сделки стороны не разглашают, но она близка к коэффициенту в 1 капитал Росевробанка, сообщили представители двух банков. На 1 сентября капитал Росевробанка составлял 33,4 млрд руб., т. е. пакет в 9,16% мог быть продан примерно за 3 млрд руб.