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Эмма Терченко
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Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Активы беглого российского банкира нашлись в трастах Новой Зеландии

Английский суд признал Сергея Пугачева владельцем новозеландских трастов

Теперь виллу на Карибах, два объекта в Лондоне и другое имущество экс-сенатора можно взыскать для погашения долгов Межпромбанка

Высокий суд Англии и Уэльса признал, что дискреционные трасты экс-сенатора Сергея Пугачева являются притворными, а на все переданные в них активы можно наложить взыскание «как на собственное имущество банкира», говорится в сообщении конкурсного управляющего Межпромбанка – Агентства по страхованию вкладов (АСВ). АСВ несколько лет пытается доказать, что Пугачев владел этими трастами. Пугачев использовал их, чтобы скрыть свое имущество – в том числе два объекта в Лондоне и виллу на острове в Карибском море, уточняет АСВ. Суд определил, что Пугачев оставался единственным бенефициаром трастовых активов, хотя он это опровергал.

«Пугачев сохранял абсолютный контроль над активами в силу своего статуса протектора этих трастов, что помимо прочего позволяло ему сменить доверительных управляющих трастов, если бы они перестали выполнять его поручения», – передает решение суда АСВ. Пугачев намеревался использовать трасты в качестве средства для введения в заблуждение других, создавая видимость того, что имущество ему не принадлежало, хотя он оставался собственником активов, приводятся в сообщении слова судьи Бирсса.

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