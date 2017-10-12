ЦБ показал банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

ЦБ представил новые банкноты Артем Коротаев / ТАСС

Банк России официально представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 руб. О купюрах и способах их защиты рассказали председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Презентация организована в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь.

В оборот купюры начнут поступать уже с 12 октября, сказала Набиуллина. Первыми их получат регионы, которые на них изображены, и Москва. «Мы рассчитываем, что новый массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда и банки, и предприятия завершат подготовку», - цитирует председателя ЦБ «Прайм». По словам Набиуллиной, купюры «будут вводиться поэтапно, поскольку банкноты разрабатываются в строгой секретности – это международная практика, именно так традиционно действует Банк России, и это необходимо для противодействия фальшивомонетчикам».

Основной цвет двухсотрублевой купюры - зеленый, на ней изображены достопримечательности Севастополя. На лицевой стороне - памятник затопленным кораблям, на оборотной – вид на Херсонес Таврический. Пресс-служба регулятора отмечает, что банкнота отпечатана на хлопковой бумаге повышенной плотности с полимерной пропиткой. Это придаст ей высокую износостойкость, так что она сможет дольше оставаться в обращении. Эти купюры стали третьим общегосударственным выпуском банкнот такого номинала в истории СССР и современной России, отмечает ТАСС.

Основной цвет 2000-рублевой купюры - синий. На ее лицевой стороне изображен мост на остров Русский, на оборотной – космодром Восточный в Амурской области. Оптически переменный защитный элемент выполнен в виде стилизованного изображения моста на фоне солнца, отмечает регулятор.

Достопримечательности, которые изображены на банкнотах, были выбраны на конкурсе в прошлом году. Итоги конкурса были подведены почти ровно год назад, 7 октября 2016 г. Всего на конкурс символов было подано больше 5000 заявок с достопримечательностями из 1113 российских городов. До всероссийского голосования дошли 10 символов. В результате победили символы Дальнего Востока и Севастополя.

О планах ввести в оборот купюры номиналом 200 и 2000 руб. Эльвира Набиуллина объявила весной 2016 г. Она объяснила, что это «позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги». Также она сразу предупредила, что дизайн новых банкнот выберут с помощью общественного обсуждения.

В мае первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский обещал, что окончательный дизайн банкнот утвердят в июле и что одна из купюр будет выполнена «в улучшенном варианте», из новых материалов с пропиткой полимером. По его словам, в массовое обращение купюры должны были поступить в октябре.

Изображение символа рубля на новых купюрах присутствует на защитной нити и в микроизображениях. Цифры номинала более крупные, чем на других купюрах, и ощутимо рельефны - специально для людей с ослабленным зрением. На обеих купюрах изображен герб России. На лицевой стороне каждой купюры есть QR-код со ссылкой на страницу сайта ЦБ с подробной информацией о художественном оформлении и защите от подделок.

В каких странах пользуются купюрами номиналом 200 и 2000