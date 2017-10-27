Финансы
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Татьяна Бочкарева
Страхование
Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: $2 млрд на защищенный секс

Как секс-скандалы разогревают страховой рынок США

Американские компании тратят $2 млрд в год на страхование от исков за сексуальные домогательства и неподобающие действия сотрудников

Менее чем за 30 лет страхование ответственности работодателей в связи с исками сотрудников из раритета превратилось в большой бизнес. До громкого дела 1991 г., когда Анита Хилл дала показания против Кларенса Томаса, баллотировавшегося на должность верховного судьи, таких случаев практически не было.

Новости о сексуальных домогательствах на рабочем месте перестали быть редкостью, зато выплаты жертвам начали достигать миллионов долларов. Телеведущая Гретчен Карлсон за $20 млн согласилась отказаться от обвинений в домогательствах против экс-гендиректора Fox News Роджера Эйлса, написал в сентябре Vanity Fair. Продюсер Харви Вайнштейн, как недавно выяснилось, заплатил за молчание многим. Например, $100 000 актрисе Роуз Макгоун в 1997 г.

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