Курс биткойна установил очередной рекорд

Курс биткойна перевалил за $6500 Chris Ratcliffe / Bloomberg

Планку в $6000 биткойн преодолел 29 октября — а уже сегодня его курс перевалил за $6500. По данным CoinMarketCap, сегодня к 13.00 по московскому времени самая дорогая в мире криптовалюта стоила чуть более $6560.

По данным биржи Bitfinex, курс криптовалюты на 12.50 мск составлял $6525 за биткойн, на OKCoin - $6600, на Poloniex -$6520, пишет «Прайм» со ссылкой на данные торговых площадок.

Отметку в $5000 биткойн преодолел сравнительно недавно – в сентябре. Случившийся за 2017 г. рост цены биткойна на 440% расколол финансовое сообщество – одни считают биткойн пузырем, другие ищут способ заработать на нем. Гендиректор JPMorgan Chase Джейми Даймон на конференции для инвесторов тогда говорил, что история с биткойном «не кончится хорошо» – рано или поздно пузырь лопнет. «Это мошенничество, – заявлял он, – хуже, чем тюльпанная лихорадка». Даймон обещал уволить любого трейдера JPMorgan, если поймает его на сделках с биткойнами: «Во-первых, это против наших правил, во-вторых, эти люди глупы». И то и другое, по его словам, опасно.

Следующие психологические отметки цены биткойна – $7000 и $10 000, причем если он пройдет первую отметку, то до второй доберется значительно быстрее, чем до первой, комментировал в конце октября «Ведомостям» старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко. Поскольку биткойн ничем не обеспечен, его высокая волатильность играет ему на руку, поскольку даже падения курса вызывают обсуждения и вовлекают новых участников, объяснял он. Они желают запрыгнуть на уходящий поезд и покупают биткойн, отчего растет курс. Хуже всего для биткойна была бы стабильная цена, уверен эксперт.

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