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Дарья Борисяк
Банки

Отмена слияния с «Возрождением» стоила Промсвязьбанку рейтинга

Агентство Moody’s снизило рейтинг с Ba3 до В2 c возможностью дальнейшего ухудшения

Moody’s снизило рейтинг Промсвязьбанка с Ва3 до В2 с возможностью дальнейшего понижения. Рейтинг «Возрождения» агентство поставило на пересмотр с возможностью понижения. Причина - не состоявшееся слияние Промсвязьбанка и «Возрождения», следует из сообщения агентства.

Moody’s ожидало, что слияние двух банков завершится к концу 2017 г. и что кредитный профиль объединенного банка от этого выиграет, поскольку у «Возрождения» лучше качество активов, достаточность капитала и выше прибыльность. В то же время Промсвязьбанк остается уязвимым к дальнейшим потерям по активам - банк отчитался о большом объеме обесцененных активов, скромной прибыли и слабом капитале. На проблемные активы, которые включают обесцененные корпоративные и розничные кредиты, пришлось 19% кредитного портфеля Промсвязьбанка по итогам первого полугодия 2017 г. Хотя в целом у других банков он составляет примерно 12%. При этом покрытие резервами у Промсвязьбанка остается на низком уровне - 45%, когда по системе это около 70%.

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