Рейтинговое агентство АКРА нашло международного партнера в Китае
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АКРА и китайское рейтинговое агентство Golden Credit подписали меморандум о сотрудничестве. Агентства намерены обмениваться базами данных, а также проводить совместные исследования, пояснила гендиректор АКРА Екатерина Трофимова. Golden Credit входит в пятерку крупнейших китайских рейтинговых агентств, его основной акционер – государственная управляющая компания China Orient Asset Management, учрежденная минфином КНР.
«В будущем мы будем изучать возможность разработки рейтингов по принципу одного окна, т. е. оказывать партнерскую поддержку в случае запроса рейтингов у нас со стороны китайских эмитентов либо запроса перед Golden Credit российских эмитентов. Это должно привести к повышению качества рейтинговых оценок, сокращению сроков получения рейтингов и, возможно, улучшить коммерческие условия при работе с китайскими рейтинговыми агентствами», – подчеркнула Трофимова.
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