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Александра Астапенко
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Статья опубликована в № 4442 от 02.11.2017 под заголовком: АКРА получило золотой кредит

Рейтинговое агентство АКРА нашло международного партнера в Китае

Им стало подконтрольное государству агентство Golden Credit

АКРА и китайское рейтинговое агентство Golden Credit подписали меморандум о сотрудничестве. Агентства намерены обмениваться базами данных, а также проводить совместные исследования, пояснила гендиректор АКРА Екатерина Трофимова. Golden Credit входит в пятерку крупнейших китайских рейтинговых агентств, его основной акционер – государственная управляющая компания China Orient Asset Management, учрежденная минфином КНР.

«В будущем мы будем изучать возможность разработки рейтингов по принципу одного окна, т. е. оказывать партнерскую поддержку в случае запроса рейтингов у нас со стороны китайских эмитентов либо запроса перед Golden Credit российских эмитентов. Это должно привести к повышению качества рейтинговых оценок, сокращению сроков получения рейтингов и, возможно, улучшить коммерческие условия при работе с китайскими рейтинговыми агентствами», – подчеркнула Трофимова.

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