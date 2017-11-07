ФБР и минюст США проводят расследование одной из сделок ВТБ
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Минюст США и Федеральное бюро расследований (ФБР) выясняют роль ВТБ, Credit Suisse и BNP Paribas в привлечении займов компаниями Мозамбика на $2 млрд. Как утверждают знакомые с ситуацией люди, ФБР расследует, не содействовали ли банки тому, чтобы эти деньги пошли на подкуп местных чиновников.
В 2013–2014 гг. банки помогли разместить облигации на $2 млрд компаниям министерства обороны Мозамбика. Но при этом ВТБ и Credit Suisse не сообщили, что также выдали Мозамбику кредиты примерно на $1,2 млрд. Затем страна не смогла отчитаться о том, как потратила более $1 млрд из привлеченных средств. Из-за этого в 2016 г. Международный валютный фонд (МВФ) приостановил помощь Мозамбику, а финансовые регуляторы США, Великобритании и Швейцарии начали расследования.
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