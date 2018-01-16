Минфин предложил снять все ограничения с зарубежных счетов россиян

До сих пор послабления для резидентов не касались операций с ценными бумагами и деривативами

Правительство в октябре 2017 г. уже внесло в Госдуму законопроект, смягчающий закон о валютном регулировании Андрей Гордеев / Ведомости

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сказал, что настала пора отменить любые ограничения движения счетов граждан – как валютных резидентов, так и нерезидентов. Слова замминистра передало «РИА Новости» с Гайдаровского форума. Помимо этого назрела необходимость отменить требования к репатриации валютной выручки и отменить учет аванса по импорту, считает Моисеев.

«Министерство финансов имеет такую официальную позицию. Нас Минэк, кстати, в этом поддерживает. ФТС, ФНС поддерживают в известной степени. Центральный банк пока занимает более осторожную позицию. Но мы полагаем, что репатриацию [валютной выручки] надо отменять и надо отменять специальный режим, который действует по счетам российских граждан в иностранных кредитных ограничениях», – добавил он.

Альтернативой контролю за движением средств по счетам должна стать отчетность для юрлиц, которая заменит нынешние механизмы расчета и контроля состояния платежного баланса. «Более того, конечно, мы должны будем ввести ответственность за непредоставление отчетности и/или создание недостоверной отчетности», – предупредил замминистра.

Законопроект Минфина уже готов и проходит согласование с ведомствами с переменным успехом. «Но решимости нашей по этому поводу не убавляется. Я уверен, что мы добьемся в этом году успеха в этой части», – подчеркнул Моисеев.

Облегчение бремени

Президент России 28 декабря 2017 г. подписал закон о смягчении валютного регулирования. Согласно документу граждане России, проводящие за рубежом более 183 дней в течение календарного года, освобождаются от обязанностей отчитываться в налоговых органах и соблюдать ограничения по валютным операциям. До того валютным резидентом считался гражданин России, заехавший в страну даже на один день. Он должен был отчитываться о зарубежных счетах перед российскими налоговиками – об открытии и закрытии, об операциях и остатках.

Также закон разрешает резидентам использовать свои зарубежные счета для получения от нерезидентов денежных средств от продажи транспортных средств и недвижимого имущества, находящихся за пределами России. Но недвижимость должна быть расположена в государстве – члене ОЭСР или FATF, ведущем автоматический обмен финансовой информацией с российскими компетентными органами. Уменьшается административная нагрузка – исключается требование об отметке налоговой службы при открытии иностранного счета при переводе денег со своего российского счета на зарубежный.

Однако закон не ослабляет ограничения на зачисление на зарубежные счета выплат из трастов, инвестфондов, созданных в виде партнерств, а также на средства от операций с ценными бумагами и деривативами.

По действующему законодательству за валютные нарушения грозит штраф – сначала в 75%, а потом в 100% суммы операции. Он может грозить даже за разрешенные операции, если они совершены по иностранному счету, о котором налоговики не были уведомлены, предупреждала в своем письме ФНС.