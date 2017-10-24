Возвращение резидентов

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Автоматический обмен финансовой информацией избавит граждан и налоговиков от части бумажной работы Денис Абрамов / ведомости

Вопреки мечтам сделать Россию мировым финансовым центром и страной с наилучшим инвестиционным климатом в реальности российская власть не радовала состоятельный класс либеральным регулированием личных финансов. Причина проста: предпринимательский класс все 25 лет независимости страны предпочитал зарабатывать «здесь», а тратить «там». Это приводило к тому, что капитал в разные годы то больше, то меньше стабильно утекал за рубеж. Деофшоризация была призвана вернуть капиталы домой, но обернулась провалом. На своеобразном референдуме о доверии к власти бизнес уверенно проголосовал ногами в сторону государственной границы: огромное количество состоятельных россиян начали менять налоговую и валютную прописку на иностранные юрисдикции. В этом контексте недавняя попытка правительства облегчить суровый валютный закон и хоть как-то повысить привлекательность родной страны в глазах состоятельных граждан выглядит разумным, хоть и запоздалым шагом.

Действующее российское валютное законодательство накладывает на физических лиц – резидентов значительное количество обязанностей и ограничений. Валютные резиденты должны уведомлять налоговые органы об открытии и закрытии счетов в иностранных банках, ежегодно отчитываться о движении средств по таким счетам. Получать средства на зарубежные счета можно только в исключительных случаях, перечень которых строго ограничен: например, зарплату от иностранной компании, займы и кредиты, арендную плату за зарубежную недвижимость, проценты и дивиденды. Использование иностранного счета с нарушением установленных ограничений является незаконной валютной операцией. Штраф за такое нарушение составляет от 75 до 100% от суммы транзакции, т. е. в разы выше налоговых санкций.