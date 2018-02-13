Сбербанк ждет в 2018 году прироста вкладов на 8%

Президент Сбербанка Герман Греф Андрей Гордеев / Ведомости

Сбербанк ожидает, что в 2018 г. прирост вкладов физлиц в его банке не превысит 10% и составит около 7–8%, сообщил зампред правления банка Александр Морозов. При этом задачи по росту депозитов юридических лиц Сбербанк не ставит, поскольку они очень волатильны, уточнил президент банка Герман Греф.

В прошлом году средства клиентов выросли в Сбербанке на 5,4% до 17,8 трлн руб., в том числе физлиц – на 6% до 12,1 трлн руб. и юрлиц – на 4,5% до 5,6 трлн руб.

Сбербанк не закладывает существенного роста вкладов физлиц, поскольку не ожидается и сильного прироста депозитов в целом по сектору – темпы прироста составят около 5–7%, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. К тому же весь прошлый год Сбербанк снижал ставки по депозитам, отмечает он. Но так поступают и остальные банки. Среднее максимальное значение процентных ставок по вкладам в рублях в 10 российских банках с наибольшими суммами депозитов населения в очередной раз обновило исторический минимум. За третью декаду января 2018 г. показатель снизился с 7,115 до 7,075% годовых, следует из статистики ЦБ.

В год выборов благосостояние населения хоть немного, но вырастет, считает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. Бенефициаром этой ситуации станет Сбербанк. В силу большого количества отделений и их доступности именно в нем граждане и разместят средства, объясняет эксперт. Еще одним фактором прироста вкладов физлиц станет и продолжающийся переток вкладчиков в более надежные банки, считает Данилов.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф