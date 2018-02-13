Сбербанк ждет в 2018 году прироста вкладов на 8%

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Президент Сбербанка Герман Греф
Андрей Гордеев / Ведомости
Сбербанк ожидает, что в 2018 г. прирост вкладов физлиц в его банке не превысит 10% и составит около 7–8%, сообщил зампред правления банка Александр Морозов. При этом задачи по росту депозитов юридических лиц Сбербанк не ставит, поскольку они очень волатильны, уточнил президент банка Герман Греф.
В прошлом году средства клиентов выросли в Сбербанке на 5,4% до 17,8 трлн руб., в том числе физлиц – на 6% до 12,1 трлн руб. и юрлиц – на 4,5% до 5,6 трлн руб.
Сбербанк не закладывает существенного роста вкладов физлиц, поскольку не ожидается и сильного прироста депозитов в целом по сектору – темпы прироста составят около 5–7%, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. К тому же весь прошлый год Сбербанк снижал ставки по депозитам, отмечает он. Но так поступают и остальные банки. Среднее максимальное значение процентных ставок по вкладам в рублях в 10 российских банках с наибольшими суммами депозитов населения в очередной раз обновило исторический минимум. За третью декаду января 2018 г. показатель снизился с 7,115 до 7,075% годовых, следует из статистики ЦБ.
В год выборов благосостояние населения хоть немного, но вырастет, считает замдиректора группы банковских рейтингов АКРА Валерий Пивень. Бенефициаром этой ситуации станет Сбербанк. В силу большого количества отделений и их доступности именно в нем граждане и разместят средства, объясняет эксперт. Еще одним фактором прироста вкладов физлиц станет и продолжающийся переток вкладчиков в более надежные банки, считает Данилов.
«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф
Сергей Портер / Ведомости
«Я не склонен говорить, что для качественных изменений нужны марсиане. Более того, считаю это способом объяснить собственную пассивность» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Сергей Николаев / Ведомости
«Можно сколько угодно потешаться над глупыми чиновниками, но от них зависит вся наша жизнь» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото Греф во ремя забега на Петербургском форуме)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Я бы сказал, в отсутствие технологий люди заменяют их собой» (интервью «Ведомостям», 2008 г.)
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Антон Новодережкин / ТАСС
«Мы живем в управленческом хаосе весьма длительные периоды времени. Потом, когда проблема на нас уже наваливается, мы мобилизуем все мыслимые и немыслимые ресурсы и бросаемся проблему решать. В такой ситуации уже никто не считает ни деньги, ни людские жизни – никакие ресурсы. Всё бросается в топку результата, и в конце концов проблема героически решается» (интервью Forbes, 2016 г.)
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Андрей Гордеев / Ведомости
«Я бы не сказал, что есть какая-то противоположность между русской и немецкой культурой» (интервью Forbes, 2016 г.; на фото во время годового общего собрания акционеров Сбербанка)
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Дмитрий Серебряков / ТАСС
«Мы все абстрактно за изменения. Пусть вокруг все поменяется, пусть вся власть поменяется. Но что если изменения коснутся вас лично? Например, вам придется изменить сложившийся стиль жизни и привычки. Допустим, вы привыкли вставать в 8.30 утра, что-то «перехватывать» и ехать на работу. А придется вставать в 6.00 утра и начинать утро с кросса в 7 км, а затем ехать на работу не на машине, а на велосипеде, к примеру. Я посмотрю, захотите ли вы таких изменений. Да вы скажете: оставьте меня в покое, будете согласны на любые изменения, только не на те, которые затрагивают непосредственно вас» (интервью «Ведомостям, 2015 г.)
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Евгений Разумный / Ведомости
«Да, в России клиенты божественные. На Западе компаниям не простили бы таких ошибок, которые мы иногда совершаем» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Гришкин / Ведомости
«Если ты в управлении с утра до вечера используешь russian management style, то тяжело требовать от сотрудников удовлетворенности и просить, чтобы они передали ее дальше клиентам» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Денис Абрамов / Ведомости
«Часто даже уважаемые профессора говорят, что мои идеи о внедрении регулярного менеджмента в госуправлении неприменимы на практике. Я на одном совещании сказал: вы не находите, что это смотрится забавно, когда сидят профессора, ни дня не работавшие на госслужбе или в бизнесе, и рассказывают человеку, который 16 лет провел на госслужбе и восемь — в крупном бизнесе, о том, что это неприменимо?! Я работал в муниципалитете, работал в крупном городе, в крупном государстве и отвечал за реформы в стране. И вы мне рассказываете, что применимо, а что нет!» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)
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Максим Стулов / Ведомости
«Я и в правительстве восемь лет работал. Получается восьмилетний цикл — сейчас я уже в лишний цикл пошел. Знаете, усталость зависит от интереса. Есть результат — есть и интерес. У нас потрясающе интересно работать» (интервью Harvard Business Review, 2017 г.)