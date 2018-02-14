Финансы / Банки

Центробанк хочет от сотрудников «классной» работы

Сейчас большинство идет в ЦБ за стабильностью
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Центробанк хочет изменить свой имидж работодателя, рассказал зампред Руслан Вестеровский. По его словам, ЦБ находится на втором месте на банковском рынке среди предпочтительных работодателей. Сейчас главная мотивация стать сотрудником ЦБ – это надежность, стабильность и фундаментальность регулятора, продолжает он. «Мы хотели бы себя чуть-чуть репозиционировать на рынке труда, чтобы к нам шли за другим: чтобы делать проекты, классно работать, а не просто потому, что у нас стабильно», – отмечает Вестеровский.

Регулятору нужно создавать новые подразделения, набирать специалистов под новые задачи необходимо с рынка, говорит он. ЦБ уже начал работу с университетами: например, он намерен открыть базовые кафедры в 4-5 вузах. «Мы сейчас определяем вузы-партнеры, с которыми мы будем сотрудничать, где мы бы хотели видеть наши базовые кафедры», - приводит RNS слова Вестеровского.

У молодежи другой запрос на качества руководителей, говорит Вестеровский: у них нет такого уважения к должности, молодежи важно, чему руководитель может научить. Поэтому регулятор обучает своих менеджеров, как работать с молодым поколением.

К 2019 г. набором и увольнением персонала в ЦБ будет заниматься подразделение в Уфе, т. н. хаб по кадровому администрированию. Хаб будет создан на базе Нацбанка Башкортостана – это позволит Центробанку сэкономить. «У нас сейчас 450 человек этой историей занимается. Если мы в одном месте делаем, то около сотни будет, то есть в четыре раза эффективнее. Мы заботимся о наших расходах», – говорит Вестеровский (цитата по «Интерфаксу»). Уже сейчас ЦБ набирает специалистов в области IT и кадрового администрирования, которые смогут поддерживать системы регулятора, добавил Вестеровский.

Сейчас в ЦБ работают порядка 52 000 человек, к концу 2019 г. из-за цифровизации процессов их должно остаться 43 000, добавил Вестеровский: «Наша стоимость для государства будет уменьшаться» (цитата по RNS).

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Комментарии  ()
bogdanov7080
04:41 15.02.2018
Очень хорошо что вас это задело. Возможно не все потеряно. Обратите внимание ЦБ находиться на втором месте среди самых предпочитаемых молодежью работодателей. Не находите это совершенно отвратительным? Вы вот что то произвели в своей жизни? Открыли какое то свое дело? Не думаю иначе не были бы на Их стороне. Поэтому у нас и Путин в стране что вместо своего дела у людей свиное корыто куда сыпят корм. Я буду писать. Конечно пока вы и такие как вы не заменит все население России сотрудниками Сбербанка, ЦБ, Уралвагонзавода и прочим субпассионарным элементом.
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