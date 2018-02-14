Центробанк хочет от сотрудников «классной» работы

Сейчас в ЦБ работают порядка 52 000 человек Андрей Гордеев / Ведомости

Центробанк хочет изменить свой имидж работодателя, рассказал зампред Руслан Вестеровский. По его словам, ЦБ находится на втором месте на банковском рынке среди предпочтительных работодателей. Сейчас главная мотивация стать сотрудником ЦБ – это надежность, стабильность и фундаментальность регулятора, продолжает он. «Мы хотели бы себя чуть-чуть репозиционировать на рынке труда, чтобы к нам шли за другим: чтобы делать проекты, классно работать, а не просто потому, что у нас стабильно», – отмечает Вестеровский.

Регулятору нужно создавать новые подразделения, набирать специалистов под новые задачи необходимо с рынка, говорит он. ЦБ уже начал работу с университетами: например, он намерен открыть базовые кафедры в 4-5 вузах. «Мы сейчас определяем вузы-партнеры, с которыми мы будем сотрудничать, где мы бы хотели видеть наши базовые кафедры», - приводит RNS слова Вестеровского.

У молодежи другой запрос на качества руководителей, говорит Вестеровский: у них нет такого уважения к должности, молодежи важно, чему руководитель может научить. Поэтому регулятор обучает своих менеджеров, как работать с молодым поколением.

К 2019 г. набором и увольнением персонала в ЦБ будет заниматься подразделение в Уфе, т. н. хаб по кадровому администрированию. Хаб будет создан на базе Нацбанка Башкортостана – это позволит Центробанку сэкономить. «У нас сейчас 450 человек этой историей занимается. Если мы в одном месте делаем, то около сотни будет, то есть в четыре раза эффективнее. Мы заботимся о наших расходах», – говорит Вестеровский (цитата по «Интерфаксу»). Уже сейчас ЦБ набирает специалистов в области IT и кадрового администрирования, которые смогут поддерживать системы регулятора, добавил Вестеровский.

Сейчас в ЦБ работают порядка 52 000 человек, к концу 2019 г. из-за цифровизации процессов их должно остаться 43 000, добавил Вестеровский: «Наша стоимость для государства будет уменьшаться» (цитата по RNS).