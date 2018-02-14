Центробанк хочет от сотрудников «классной» работы
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Центробанк хочет изменить свой имидж работодателя, рассказал зампред Руслан Вестеровский. По его словам, ЦБ находится на втором месте на банковском рынке среди предпочтительных работодателей. Сейчас главная мотивация стать сотрудником ЦБ – это надежность, стабильность и фундаментальность регулятора, продолжает он. «Мы хотели бы себя чуть-чуть репозиционировать на рынке труда, чтобы к нам шли за другим: чтобы делать проекты, классно работать, а не просто потому, что у нас стабильно», – отмечает Вестеровский.
Регулятору нужно создавать новые подразделения, набирать специалистов под новые задачи необходимо с рынка, говорит он. ЦБ уже начал работу с университетами: например, он намерен открыть базовые кафедры в 4-5 вузах. «Мы сейчас определяем вузы-партнеры, с которыми мы будем сотрудничать, где мы бы хотели видеть наши базовые кафедры», - приводит RNS слова Вестеровского.
У молодежи другой запрос на качества руководителей, говорит Вестеровский: у них нет такого уважения к должности, молодежи важно, чему руководитель может научить. Поэтому регулятор обучает своих менеджеров, как работать с молодым поколением.
К 2019 г. набором и увольнением персонала в ЦБ будет заниматься подразделение в Уфе, т. н. хаб по кадровому администрированию. Хаб будет создан на базе Нацбанка Башкортостана – это позволит Центробанку сэкономить. «У нас сейчас 450 человек этой историей занимается. Если мы в одном месте делаем, то около сотни будет, то есть в четыре раза эффективнее. Мы заботимся о наших расходах», – говорит Вестеровский (цитата по «Интерфаксу»). Уже сейчас ЦБ набирает специалистов в области IT и кадрового администрирования, которые смогут поддерживать системы регулятора, добавил Вестеровский.
Сейчас в ЦБ работают порядка 52 000 человек, к концу 2019 г. из-за цифровизации процессов их должно остаться 43 000, добавил Вестеровский: «Наша стоимость для государства будет уменьшаться» (цитата по RNS).