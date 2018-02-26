МКБ нашел, кому доверить стратегических клиентов и проблемные активы

Максим Стулов / Ведомости

Первым зампредом правления Московского кредитного банка (МКБ) станет советник председателя правления Михаил Полунин. Такое решение 22 февраля принял наблюдательный совет МКБ, его кандидатуру должен согласовать Центробанк, говорится в пресс-релизе банка.

В новой должности Полунин будет отвечать за развитие взаимоотношений со стратегическими клиентами, координировать работу бизнес-подразделений, а также курировать подразделение по работе с проблемными активами.

Один из стратегических клиентов банка – «Роснефть»: в конце октября 2017 г. две ее структуры – «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» – вложили в капитал МКБ 22 млрд руб. в виде субординированных депозитов под 8,75% годовых на 49 лет. Прошлой осенью Центробанк включил МКБ в список системно значимых. «Роснефть» поддержала МКБ и в 2015 г.: тогда компания выдала банку субординированный заем на $300 млн под 4,8% годовых с погашением в 2021 г. (заем можно пролонгировать до 2025 г.).

Вместо Полунина «Пересвет» возглавит вице-президент Денис Гумеров, говорится в материалах банка. С 22 февраля он назначен врио президента банка, такое решение принято на внеочередном общем собрании акционеров «Пересвета» 22 февраля.

В МКБ Полунин перешел в конце прошлого года из банка «Пересвет», который с апреля 2017 г. санирует подконтрольный «Роснефти» Всероссийский банк развития регионов (ВБРР). В феврале 2017 г. Полунин возглавил временную администрацию Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в «Пересвете», а в августе был назначен президентом этого банка. Полунин работал в ВБРР с 2014 по 2017 г. советником президента и вице-президента банка.

О том, что Полунин может перейти в МКБ, стало известно в ноябре 2017 г.