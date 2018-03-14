ЦБ запустит «магазин на диване» финансовых продуктов до конца года

Граждане смогут круглосуточно в режиме онлайн, не выходя из дома, приобретать финансовые продукты российских банков и финансовых компаний благодаря проекту «Маркетплейс», сообщается на сайте ЦБ Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России совместно с участниками рынка до конца года может запустить цифровую экосистему, которая позволит потребителю покупать финансовые продукты онлайн.

На первых порах россияне смогут открывать с помощью такой платформы вклады, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов, и, возможно, покупать облигации – этот вопрос сейчас обсуждается. В дальнейшем ассортимент будет расширяться, Швецов не исключает, что в будущем с помощью системы можно будет купить даже музыку и фильмы, и сравнивает это с магазином на диване.

Граждане смогут круглосуточно в режиме онлайн, не выходя из дома, приобретать финансовые продукты российских банков и финансовых компаний благодаря проекту «Маркетплейс», сообщается на сайте ЦБ. Регулятор запустил проект с участниками рынка в декабре 2017 г.

Маркетплейс – это система, объединяющая в себе платформы для осуществления финансовых сделок (будут отвечать за расчеты и идентификацию клиентов, а также за учет сделок, проведенных на маркетплейсе, в регистраторе финансовых транзакций); витрины для сбора и представления информации о финансовых продуктах; ботов-консультантов для подбора продуктов конечным потребителям – физическим лицам.

Планируется, что регистратор транзакций по запросу клиента будет предоставлять выписки из реестра, также клиент сможет видеть информацию по всем заключенным сделкам в личном кабинете. Швецов подчеркивает, что в регистраторе будут учитываться сделки, совершенные только на маркетплейсе (это позволит потребителю иметь юридически значимое подтверждение сделки при отсутствии бумажных договоров). Но при желании потребитель сможет записать в регистратор и информацию о других сделках, например об открытии вклада в офисе банка.

ЦБ создал группу из заинтересованных участников, рассказала директор департамента развития финансовых рынков Елена Чайковская. В нее вошли Московская биржа и ее Национальный расчетный депозитарий, которые будут отвечать за инфраструктуру, а также пять банков-тестировщиков. В ней есть также две витрины – на базе портала banki.ru (сейчас дает возможность пользователям сравнивать условия продуктов разных банков, но не позволяет проводить сделку) и проект БКС – Fins. На сайте ассоциации «Россия» говорится, что в рабочую группу входят банки «Ак барс», «Центр-инвест», «Зенит», Совкомбанк и Росбанк.

Во второй половине апреля участники рынка протестируют прототип системы, сообщила Чайковская, это будет тестовая среда, там не будет движения реальных денег. По ее словам, тестовая сделка будет выглядеть так: потребитель, сидя дома в кресле, через мобильное приложение одного из агрегаторов сможет увидеть предложение от пяти банков-тестировщиков и нажать кнопочку «открыть вклад». Далее потребитель удаленно проходит идентификацию - и в одном из банков открывается вклад. Сделка попадает в регистратор финансовых транзакций, и в личном кабинете потребитель видит, что открыт вклад, описывает Чайковская. Проведение сделки обеспечивает платформа: Мосбиржа в данном случае является «движком», который соединяет агрегатора, банк и других участников.

Боевую версию платформы (вклады и облигации) ЦБ хочет запустить до конца года, сказала Чайковская, для этого не потребуется изменения законодательства. Однако реализация проекта зависит и от других инициатив, которые обсуждаются в том числе на площадке ЦБ: это запуск системы удаленной идентификации (в планах – в июле 2018 г.), а также стандартизация открытых API.

Для полноценной работы системы нужно изменить закон: должен будет появиться закон о регистраторе финансовых транзакций, о финансовых агрегаторах, в законе нужно будет закрепить ответственность разработчиков ботов, перечисляет Чайковская. По словам Швецова, закон о регистраторе финансовых транзакций планируется внести в осеннюю сессию.

Проект не предполагает государственных инвестиций в создание элементов маркетплейса, ее построение будет происходить на рыночных принципах. Задача ЦБ – создать регуляторную среду, все остальное – за участниками рынка, обещает Швецов.