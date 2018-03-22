СК «Опора» отказалась от покупок других компаний и их портфелей

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Единственный претендент передумал участвовать в приватизации страховщика «Югория» Максим Стулов / Ведомости

Акционер страховой компании «Опора» не будет участвовать в аукционе по приобретению государственной страховой компании «Югория» (в прошлом году собрала 9,4 млрд руб. премий, 23-е место), говорится в сообщении на сайте «Опоры». Компания меняет стратегию развития: она отказывается от сделок M&A и приобретения портфелей других страховщиков, уточняется в сообщении.

О том, что аукцион по продаже «Югории» может пройти без участия страховой компании «Опора», в среду рассказали «Ведомостям» человек, близкий к «Югории», и собеседник, близкий к «Опоре». План инвестора купить конкурента мог измениться после консультации с Центробанком, который счел такого инвестора неприемлемым для «Югории», объясняли собеседники «Ведомостей».